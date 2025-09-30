Honda Beat One Piece Edition Nami & Usopp llamó la atención en Makassar

VIVA – Pt Astra Honda Motor (Ahm) Junto con Astra Motor, South Sulawesi realizó un evento especial titulado Steal the Beat en Nipah Mall Makassar, del 19 al 28 de septiembre de 2025. Este evento se convirtió en parte de la celebración de colaboración única entre Honda Beat, Una piezay Tahilalats, que presenta un diseño de motor de edición limitada con personajes favoritos del legendario anime, a saber, Nami y Usopp.

La colaboración entre Honda y One Piece X Tahilalats se introdujo por primera vez en 2024, en el contexto de la celebración de 25 años en Indonesia. La presencia de esta edición especial es una forma de aprecio por los fieles fanáticos del anime que también les gusta el mundo automotriz.

Esta unidad especial es la atracción principal de los visitantes del centro comercial. No solo por su apariencia única y colorida, sino también por su estado muy limitado y su coleccionable. Esta colaboración volvió después de recibir un extraordinario entusiasmo de los fanáticos en el año anterior.

Sentimiento de anime tan favorito

El stand con los matices de una pieza y el toque típico de Tahilalats es un lugar fotográfico favorito para los visitantes. Con los antecedentes de diseño de los personajes de Nami y Usopp, la atmósfera del stand se siente como llevar a los visitantes al mundo de la aventura de anime.

Además de ser un lugar de entretenimiento, este stand también es un medio educativo ligero sobre los productos Honda, especialmente Honda Beat, que ahora parece más cercano al estilo de vida de los jóvenes y los fanáticos de la cultura pop.

Hay un juego emocionante adivinando el estilo

No solo mostrando motocicletas, la cabina de robo de ritmo en Nipah Mall también presenta una experiencia interactiva interesante. Los visitantes están invitados a participar en el juego de guía de personajes de One Piece, que es una de las actividades favoritas durante el evento.

Para aquellos que lograron adivinar correctamente, obtendrán un regalo exclusivo para el llavero ciego Honda Beat X One Piece Tahilalats. Esta colección también es limitada, lo que lo convierte en el objetivo de coleccionistas y fanáticos del anime.

Solo 25 unidades, el precio de RP. 25 millones

Honda Beat Motor Edition One Piece X Tahilalats solo se produce hasta 25 unidades y tiene un precio especial de RP. 25,252,525 (OTR Yakarta). La compra de esta unidad exclusiva no se puede hacer directamente en la ubicación, sino a través del registro en línea en el micrositio AHM oficial, a saber, https://www.astra-honda.com/beat-x-oneepiece/promotion/form.

Curiosamente, el comprador será elegido al azar, agregando una impresión exclusiva en la moto que combina el diseño ingenioso del estilo de Tahilalats con personajes fuertes del mundo de One Piece.

Para los residentes de Makassar y sus alrededores, el evento de robo de Beat the Beat en Nipah Mall puede ser una alternativa al entretenimiento interesante mientras cazan una edición especial muy rara.

«Como Nakama, la versión Honda Beat de Usopp y Nami es realmente genial! El diseño es único y las vibraciones presentes pueden obtenerlo», dijo DK un visitante de stand que también es Nakama, un término para los amantes del anime de una pieza.