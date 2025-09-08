Honda Adv 160 Roadsync Pave, tanto el precio

Yakarta, Viva – PT Astra Honda Motor (AHM) presenta oficialmente el nuevo Honda Adv160 con una serie de refrescos. Este scooter recibió tecnología adicional de conectividad Honda RoadSync. Esta característica es una de las diferencias en comparación con la generación anterior.

Honda RoadSync permite que la moto se conecte a un teléfono inteligente. A través de un panel de medidor TFT de 5 pulgadas, los automovilistas pueden acceder a la navegación, llamadas, mensajes cortos, a la música. Todas las funciones se pueden controlar a través del botón Multifunción del interruptor en el manillar.

Esta tecnología es compatible con los automovilistas para mantenerse enfocados en la carretera. Las órdenes de sonido de acceso hacen que las interacciones sean más prácticas sin tener en cuenta. De esa manera, la comunicación y las direcciones aún se pueden usar durante el viaje.

El director presidente de AHM, Susumu Mitsuishi, enfatizó que esta actualización tiene más valor. «Con un nuevo diseño que es cada vez más varonil y potente rendimiento del motor y características adicionales de la conectividad Honda Roadsync, el nuevo Honda ADV160 presenta una experiencia de conducción que es más que un scooter ordinario», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 8 de septiembre de 2025.

El director de vicepresidente ejecutivo de AHM, Thomas Wijaya, dijo que se consideró que las condiciones de la carretera en Indonesia desarrollan el ADV160. «Presentamos el nuevo scooter Honda ADV160 como un fiel amigo de los consumidores a los que les gusta explorar varios destinos hermosos en el país», dijo.

Además de las nuevas características, el panel del medidor TFT presenta una apariencia más clara de información. AHM también agregó un cargador USB tipo C en todo tipo. Los usuarios pueden cargar dispositivos electrónicos más fácilmente.

El tipo Honda RoadSync viene como la variante más alta. Su presencia complementa primero los tipos CBS y ABS existentes. Los consumidores pueden elegir de acuerdo con las necesidades y el estilo de conducción.

Con respecto al precio, el tipo CBS se comercializa en RP37,265 millones, tipo ABS RP40,311 millones y el tipo RoadSync Rp41,950 millones. Todos los precios están en el camino en Yakarta.