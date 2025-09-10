Homenaje X Starter NFL Satin Collection: Shop Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

HOMENAJE está volviendo el reloj en el engranaje del ventilador. La marca de ropa de mente retro se ha asociado con titular para una nueva colección de chaquetas de satén de peso pesado, que son ahora disponible y abarca los 32 NFL equipos. Es una asociación diseñada para canalizar la era dorada de la ropa deportiva, cuando las chaquetas de equipo brillantes de la marca atlética premium tenían la misma probabilidad de ser vistos al margen como en videos musicales o patios de la escuela.

La pieza central es la chaqueta de satén, un guiño directo a los originales de los años 80 y 90 que se convirtieron en productos básicos de cultura pop. Logos de gran tamaño, colores audaces y la estrella bordada de Starter regresan con toda su fuerza, con homenaje adaptando los ajustes para los usuarios modernos al tiempo que preservan el aspecto patrimonial. Ya sea el Green Kelly de los Eagles, el Silver de la Armada de los Cowboys o el rojo ardiente de los Jefes, la colección aprovecha una nostalgia que es a la misma parte del orgullo del estadio y la credibilidad de ropa de calle.

Colección de inicio de homenaje x

Las chaquetas de inicio salieron a la fama en los años de auge de la NFL, inmortalizadas por jugadores, entrenadores y fanáticos por igual, y luego cruzaron a la moda hip-hop y convencional. Para el homenaje, la colaboración es más que una caída del producto: es una alineación cultural. La marca ha construido su reputación en las devoluciones de llamada reverentes a las efímeras deportivas y de entretenimiento vintage, y en el satén inicial, está reviviendo lo que muchos consideran la joya de la corona de la ropa de los fanáticos.

El lanzamiento sigue al relanzamiento de Homage de sus chaquetas de inicio de la NFL de inicio: un medio Zip de nylon, bloqueado en color que se vendió rápidamente gracias a su estilo de retroceso. Con la iteración de satén, el homenaje se duplica en esa jugada de nostalgia, apoyándose en lo que llama «uniforme de fandom». Estas son chaquetas destinadas a los juegos traseros del domingo y las flexiones de los lunes, pero también están diseñados para trabajar más allá del estadio, con el tipo de caché cultural que una vez los hizo codiciar ropa de calle.

Al destacar franquicias prioritarias como los Eagles, 49ers, Chiefs, Bills, Lions, Cowboys and Bears, el homenaje posiciona la chaqueta de satén como la capa externa definitiva para la temporada de otoño de la NFL. Es una estrategia que reconoce no solo la acción en el campo sino el impacto fuera del campo, donde Fan Gear se convierte en parte del ecosistema de entretenimiento, alimentando la música, la película y las tendencias de estilo de vida más amplias.

