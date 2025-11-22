Hombres ¿Sabías que tus órganos íntimos se pueden doblar? ¿Por qué puede?

Estilo de vida, VIVA – Muchos hombres sienten que entienden organos intimos ellos. Sin embargo, de hecho, la forma de los órganos íntimos puede ser diferente para cada persona. Algunos son rectos, otros son más gruesos o más delgados y otros tienen una ligera curva.

Una curva leve de 15 grados o menos todavía se considera normal y, por lo general, no es algo de qué preocuparse. Sin embargo, en algunos hombres, la curva puede ser mucho más grande y más visible, lo que puede deberse a una afección llamada enfermedad de Peyronie.

«La enfermedad de Peyronie es básicamente un proceso de formación de tejido cicatricial, en el que parte del tejido normal del pene es reemplazado por placa fibrosa», explicó Amarnath Rambhatla, MD, un urólogo de Detroit que se especializa en la salud sexual de los hombres, citado en la página Men’s Health, el domingo 23 de noviembre de 2025.

Esta placa tira del tejido circundante, lo que hace que el pene se doble, generalmente durante una erección. Este es el síntoma principal de la enfermedad de Peyronie.

«Si la curva es inferior a 30 grados, todavía se considera leve, mientras que hasta 60 grados está en la categoría moderada. Si es superior a 60 grados, es importante y puede interferir con la actividad sexual», dijo el Dr. Rambhatla.

Causas de los órganos íntimos curvados.

La causa exacta no está del todo clara, pero se cree que está relacionada con el proceso de envejecimiento, en el que el pene sufre microtraumatismos o pequeñas lesiones en el tejido del pene que a menudo ocurren durante las relaciones sexuales o la actividad física.

«Con el tiempo, estos pequeños traumatismos pueden provocar tejido cicatricial», dijo el Dr. Rambhatla.

Por ejemplo, si ha tenido una fractura de pene, su riesgo aumenta. Ésta es la razón por la que esta enfermedad se desarrolla con mayor frecuencia con la edad. mucho más común en hombres de 40 a 60 años que en hombres de 20 a 30 años. La enfermedad de Peyronie es diferente de un trastorno congénito que está presente desde el nacimiento y solo es visible cuando se produce una erección en la edad adulta.

Sin embargo, aunque se desarrolla lentamente, algunas personas son más susceptibles a ella, como aquellas que tienen antecedentes familiares o ciertos trastornos del tejido conectivo, por ejemplo la contractura de Dupuytren, una condición en la que el tejido debajo de la palma de la mano se espesa y endurece.

¿Cómo aliviar el dolor causado por el pene curvado?

El dolor debido a la enfermedad de Peyronie suele ser temporal y aparece durante la fase aguda, es decir, los primeros 6 a 12 meses, cuando comienza a formarse la placa.