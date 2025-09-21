Hombres en la familia de la familia Pacitan Serang, una persona fue asesinada por apuñalamiento

PacitanoVIVA – El ambiente tenso ocurrió en Drono Hamlet, Temon Village, District de Arjosari, Pacitan, Java Oriental, el sábado por la noche, 20 de septiembre de 2025. asesinato quien huyó después de atacar a la familia de su ex esposa.

El sangriento incidente comenzó alrededor de las 19:00 WIB, cuando los presuntos perpetradores de los residentes de la aldea de Kayen, el distrito de Kebonagung, llegaron a la casa de su ex esposa, Miswati. Sin decir mucho, inmediatamente se volvió loco usando un arma afilada y atacó ciegamente a los ocupantes de la casa.

En el ataque, Timi ex de los perpetradores en las leyes murió instantáneamente después de sufrir una incisión en el cuello. Mientras que las otras cuatro víctimas, a saber, Miswati anterior esposa Los perpetradores, miskun, ex en la ley, eky, cuñada, la ley de la víctima y el sobrino de Arga, sufrieron heridas graves. Inmediatamente fueron trasladados a RSUD Dr. Darsono Pacitan para obtener cuidados intensivos. Mientras se encontraba a Bima escondida cerca de la casa por temor a ser un objetivo de berrinches.

Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

«Inicialmente, la información fue amenazada, luego el informe nuevamente había un apuñalamiento, fui directamente a la escena, ya había dos personas en una condición bastante severa», dijo el jefe de Temon Village, Jamiatin.

Supuestamente, esta acción atroz fue provocada por la angustia del autor después de un divorcio hace unos cuatro meses. La ira de los Estados Unidos alcanzó su punto máximo porque sabía que su ex esposa planeaba volver a casarse.

Aún más sorprendente, después de llevar a cabo el ataque, los perpetradores se escaparon y ahora se esconden en el bosque alrededor del pueblo. Hasta que se revelara esta noticia, la policía y el TNI todavía estaban siguiendo.

«Sí, después de hacerlo, los perpetradores huyeron al bosque, este seguramente todavía es el proceso de búsqueda», agregó.

Mientras que la policía insta al público a permanecer vigilante e inmediatamente informa si conocen el paradero de los perpetradores.

