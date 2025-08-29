Hombre sostenido para secuestrar, violar a la menor en UP







Un hombre acusado de presuntamente secuestrar y violar a una niña de 16 años fue arrestado y enviado a la cárcel en Uttar PradeshUn oficial de policía dijo el viernes.

Según la policía, el acusado de 22 años, residente de la aldea de Bisauli, secuestró a la niña menor de una aldea bajo los límites de la estación de policía de Sahatwar el miércoles y la violó.

El superintendente de policía Omvir Singh dijo que un caso se ha registrado el jueves en base a una queja presentada por la cuñada de la niña.

La niña menor informó a la policía que Akash Gond la secuestró y la violó, dijo SP Singh, y agregó que el acusado fue arrestado de un ferrocarril que se cruza cerca de Sahatwar.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente