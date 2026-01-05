Hombre rompe ventanas en casa del vicepresidente estadounidense Vance; detenido: Servicio Secreto







Un hombre que rompió ventanas en la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio y causó otros daños a la propiedad fue detenido la madrugada del lunes, informó la policía. A NOSOTROS Dijo el Servicio Secreto.

El hombre fue detenido poco después de la medianoche por agentes del Servicio Secreto asignados a la casa de Vance, al este del centro de Cincinnati, dijo el portavoz de la agencia Anthony Guglielmi en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. No ha sido nombrado.

El Servicio Secreto escuchó un fuerte ruido en la casa alrededor de la medianoche y encontró a una persona que había roto una ventana con un martillo e intentaba entrar en la casa, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no estaban autorizados públicamente a discutir la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.

El hombre también había destrozado un vehículo del Servicio Secreto mientras se dirigía hacia el camino de entrada a la casa, dijo uno de los funcionarios.

La casa, en el barrio de Walnut Hills, estaba desocupada en ese momento y vance y su familia no estaban en Ohio, dijo Guglielmi.

El Servicio Secreto está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la oficina del fiscal federal mientras se revisan las decisiones sobre los cargos, dijo.

La oficina de Vance dirigió preguntas al Servicio Secreto y dijo que su familia ya estaba de regreso en Washington.

Walnut Hills es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y alberga histórico sitios, incluida la Casa Harriet Beecher Stowe.

