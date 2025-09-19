Hombre rescatado después de estar atrapado durante 16 horas después; Las operaciones de rescate continúan en Chamoli







Un hombre atrapado bajo escombros durante más de 16 horas fue rescatado por funcionarios en Nandanagar, Chamoli La policía dijo el viernes, a medida que las operaciones de rescate y socorro continúan en las áreas afectadas por desastres después de fuertes lluvias y una nube.

Según la policía de Chamoli, las operaciones de rescate en Nandanagar entraron en su segundo día el viernes. Los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF), junto con la policía local, permanecen activamente involucrados en los esfuerzos en curso para localizar y rescatar a los atrapados bajo los escombros en las aldeas de Kuntari y Dhurma.

✨ Victoria de la vida en el desastre de Nandanagar – 16 horas después, a salvo de los escombros En medio del horrible desastre de Nandanagar, se vio un rayo de esperanza hoy cuando una persona fue sacada viva después de ser enterrada en los escombros durante aproximadamente 16 horas. pic.twitter.com/bxiairqhty – Policía de Chamoli Uttarakhand (@chamolipolice) 18 de septiembre de 2025

Más temprano en el día, el público funciona Departamento Construyó un puente temporal de Bailey en la carretera Dehradun-Mussoorie. Actualmente, este puente servirá temporalmente como un reemplazo para el puente dañado, que se construyó cerca del templo Shiva en el estado. Sin embargo, la administración del distrito actualmente ha permitido que los vehículos pequeños viajen en la autopista Mussoorie.

Mientras tanto, el primer ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, visitó las regiones afectadas por desastres de las circunscripciones de la Asamblea de Raipur y Mussoorie, donde hizo un balance de la situación en el suelo e inspeccionó las operaciones continuas de alivio y rescate.

En declaraciones a los periodistas después de su visita, CM Dhami dijo que más de 200 personas habían sido afectadas por el desastre, que golpeó el miércoles por la noche. Agregó que alrededor de 35 casas resultaron dañadas, 20 personas resultaron heridas y que al menos 14 individuos permanecen desaparecidos después de la nube en el distrito de Chamoli.

«Alrededor de 35 casas han sido dañadas debido a un chaparrón. Alrededor de 20 personas resultan heridas y otras 14 faltan. 200 personas han sido afectadas por el desastre anoche en Chamoli. Todos los equipos de rescate han llegado allí. DM y SSP también están en el lugar. Los heridos han sido llevados a los hospitales. Los heridos graves serán trasladados a Aiims Rishikesh. NDRF, SDRF, ITBP y la policía están llevando a cabo operaciones de rescate. Estamos tratando de trasladar a la gente a lugares seguros «, dijo el primer ministro.

Además, agregó que las carreteras dañadas se están reparando de manera prioritaria y que todas las agencias relevantes en todos los distritos han sido ordenadas a permanecer en alerta durante todo septiembre, hasta que la temporada del monzón termine oficialmente.

«Se está haciendo un trabajo para reparar las carreteras dañadas. Todos los distritos, NDRF y SDRF se ha pedido que permanezcan en modo de alerta durante todo el mes de septiembre hasta que termine el monzón. Char Dham Yatra está sucediendo, pero apelo a los devotos para planificar su yatra según el pronóstico de IMD», agregó.

La nube de nube activó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra En varias partes de Chamoli, lo que resulta en un daño infraestructural masivo y una pérdida de sustento. Se han establecido campamentos de socorro para familias desplazadas, mientras que las operaciones de búsqueda se intensifican en las áreas afectadas.

