





En un desarrollo significativo, el hombre que supuestamente brindó apoyo logístico a los terroristas involucrados en Ataque terrorista de Pahalgam se celebró en Jammu y Cachemira, dijeron las autoridades el miércoles, informaron que el IANS.

Las fuentes dijeron que la policía de Jammu y Cachemira arrestó a Mohammad Kataria, acusado de proporcionar asistencia logística a los terroristas responsables del ataque mortal de Pahalgam el 22 de abril.

El arresto sigue al análisis forense de armas y equipos incautados durante la Operación Mahadev, realizada en julio, durante el cual las fuerzas de seguridad neutralizaron a tres terroristas responsables de la muerte de 26 civiles en Pahalgam, según los IANS.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Investigación (NIA), que también está investigando el caso, había arrestado anteriormente a Parvaiz Ahmad Jothar de Batkote y Bashir Ahmad Jothar de Hill Park, Pahalgam, según los IANS.

Ambos hombres supuestamente proporcionaron refugio y comida a los terroristas y revelaron sus identidades durante el interrogatorio.

En un desarrollo separado, la NIA también detuvo a un individuo de Handwara como parte de su investigación sobre la financiación del ataque.

La sonda se ha ampliado significativamente, con el NIA Examinando 450 números de teléfono, muchos de los cuales están vinculados a 80 casos en curso bajo investigación por la agencia desde 2011.

Las investigaciones revelaron que Yasir Hayat había estado en contacto con Sajad Ahmed Mir, un presunto manejador paquistaní con sede en Malasia, junto con otros dos nacionales de Pakistán. Según los informes, Mir instruyó a Hayat a transferir Rs 2 lakh a Shafat Wani, un operativo conocido.

En total, se cree que Wani recibió Rs 9 lakh, que se utilizó para financiar las operaciones terroristas.

La NIA declaró que había rastreado un sendero de financiación extranjero conectado a cuentas en Malasia, parte de una compleja red internacional utilizada para financiar actividades terroristas.

Estos fondos se estaban canalizando al Frente de Resistencia (TRF), un proxy Lashkar-e-Taiba creado por el ISI de Pakistán para promover la narración de que la militancia de Cachemira es un movimiento indígena. La creación de TRF también ofrece negación plausible tanto para Pakistán como para Lashkar-e-Taiba para ataques realizados en suelo indio.

Agencias de inteligencia india, la J&K Policíay el NIA está compilando conjuntamente un expedente completo en TRF. Esto incluirá detalles sobre sus mecanismos de financiación, reclutamiento, radicalización y operaciones de capacitación.

El expediente desempeñará un papel crucial en los esfuerzos diplomáticos de la India para responsabilizar a Pakistán en la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF). India tiene la intención de impulsar el regreso de Pakistán a la lista Gray, citando su continuo apoyo a la financiación del terror a través de atuendos de poder como TRF.

(con insumos de IANS)





Fuente