Hombre en Bogor arrestado por confesar a Habib, la confesión de su ex esposa es impactante

BogorVIVA – La policía del sector Cijeruk, Bogor Regency, Java Occidental, arrestó a una persona hombre con las iniciales H (53) quien dice ser Habib y le pidió a la fuerza tres de sus pareos estudiantes en uno internado en la aldea de Ciburuy, distrito de Cigombong.

Este acto fraudulento inquietó a los residentes hasta que el autor fue finalmente arrestado por las autoridades el martes.

El jefe de policía de Cijeruk, AKP Didin Komarudin, explicó que el caso comenzó cuando el perpetrador llegó al internado islámico el sábado 11 de octubre por la noche afirmando ser un habib y pidió pareos a los estudiantes con el pretexto de fines religiosos.

«Porque se sentían reacios y respetaban su condición de habib, los estudiantes les dieron los tres pareos usados ​​que pidieron. Sin embargo, después de eso los residentes comenzaron a sospechar e investigaron la verdad de la confesión del perpetrador», dijo Didin en Bogor.

Después de realizar una investigación, los residentes descubrieron que el hombre no tenía el linaje habaib como afirmaba. Se sabía que la información sobre el paradero del perpetrador estaba en el área de Caringin, por lo que los residentes y líderes religiosos locales tomaron la iniciativa de buscarlo y reunirse con él.

Cuando se le preguntó sobre la genealogía de habaib, el perpetrador no pudo responder con claridad. Esta situación enfureció a los residentes, incluso hubo tensión en el lugar antes de que llegaran agentes de la policía de Caringin para calmar la situación.

Luego, los agentes llevaron al perpetrador y los tres pareos como prueba a la policía de Caringin para un examen inicial, antes de finalmente ser entregados a la policía de Cijeruk porque el lugar del incidente inicial estaba en su jurisdicción.

«El perpetrador admitió que se llamaba Heru, un residente del distrito de Parakan Salak, Sukabumi Regency. Después de que llevamos a cabo el interrogatorio, se descubrió que el interesado tenía antecedentes de trastornos mentales», dijo Didin.

Información similar se obtuvo de su ex esposa en Sukabumi, quien dijo que el perpetrador experimentó depresión después de estudiar ciertos conocimientos que no había completado. Luego, la policía se coordinó con la familia para recibir tratamiento adicional.

Mientras tanto, el internado islámico declaró que no llevaría este caso a los tribunales. Sólo pidieron que se les devolvieran los tres pareos a los estudiantes y que el perpetrador no volviera al internado islámico nuevamente.

La policía de Cijeruk medió entre las dos partes en la comisaría. Durante la mediación, el perpetrador devolvió tres pareos a los estudiantes y se disculpó por sus acciones.

«Resolvimos este caso de manera amistosa porque no hubo pérdidas materiales significativas. El interesado también fue devuelto a su familia», dijo el jefe de policía del sector. (Hormiga)

