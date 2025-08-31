Hombre, dos hijos ahogan durante la inmersión de Ganpati Idol en Gujarat







Un hombre de 36 años y sus dos hijos se ahogaron en un lago durante la inmersión de Lord Ganesh en Jamnagar Ciudad el domingo, dijo la policía.

Pritesh Rawal, residente de Rameshwar Nagar, sus hijos, un niño de 16 años y otro de 4 años, se ahogó por la tarde, dijo un oficial de policía.

Un equipo de brigada de bomberos de Jamnagar Municipal Corporation (JMC) recuperó los cuerpos de las personas fallecidas.

La Corporación Municipal ha preparado un estanque especial para sumergir ídolos y ha apelado a las personas para que usen esta instalación.

