Hombre detenido en Jammu y Cachemira por presunta falta de respeto a la bandera nacional







El martes, la policía registró una FIR y detuvo a un hombre por presuntamente deshonrar la bandera nacional en el distrito Doda de Jammu y Cachemira después de que se publicara un vídeo del incidente apareció en Internet, dijeron los funcionarios.

El vídeo supuestamente muestra a Farooq Ahmed, hijo de Mohammad Ramzan Banday y residente de la zona de Nagri en Doda, usando la bandera nacional para limpiar el cristal de la ventana de su casa, dijeron ..

Los funcionarios de policía dijeron que el acto prima facie equivale a un delito según la Ley de Prevención de Insultos al Honor Nacional, que prohíbe actos que falten el respeto a la dignidad de la bandera nacional ..

Siguiendo las instrucciones de la SSP de Doda, la policía registró un FIR y detuvo al acusado.

Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el asunto, dijeron los funcionarios ..

