Hombre, buscado en múltiples casos de contrabando de armas, arrestado después de un tiroteo en Bihar







Un hombre, buscado en múltiples casos de contrabando de armas, fue arrestado tras una tiroteo con la policía en el distrito de Begusarai de Bihar, dijeron funcionarios el sábado.

Shivdatt Rai, el acusado, recibió una herida de bala en la pierna durante el tiroteo, dijeron.

A partir de un aviso, un equipo conjunto del Grupo de Trabajo Especial (STF) y la policía del distrito llegó a la zona de Sahebur Kamal el viernes por la tarde en busca de Rai, dijeron.

Al detectar el policíaRai intentó escapar abriendo fuego.

«El personal policial tomó represalias, recurriendo a disparos controlados. Finalmente, la policía lo dominó.

Sufrió una herida de bala en la pierna. Fue detenido y se encuentra bajo tratamiento en un gobierno hospital.

Se informa que su estado está fuera de peligro», se lee en un comunicado.

Según la información proporcionada por Rai, la policía realizó una búsqueda en la zona de Shaligram y desenterró un «fábrica de mini armas«.

Entre los artículos recuperados se encuentran siete fabricados en el país. pistolas con revistas y 3,7 lakh de rupias en efectivo, dijo la policía.

