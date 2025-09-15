Hombre arrestado por engañar al ex oficial del ejército de Rs 78 lakh en estafa de ‘paro digital’







La policía de Kurukshetra arrestó a un hombre por supuestamente defraudar a un oficial retirado del ejército de más de Rs 78 lakh en un «arresto digitalEstafa, los oficiales dijeron a la agencia de noticias PTI el lunes.

El paro digital es una táctica de delitos cibernéticos donde los delincuentes limitan a las víctimas a sus hogares y usan tácticas de miedo a través de audio o videollamadas, a menudo hacerse pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con voces o tecnología de video generadas por inteligencia artificial (IA).

El acusado, identificado como Anikant Bhat, es residente de Deepnagar en Dehradun (Uttarakhand). Según los informes, estaba operando bajo instrucciones de los manejadores con sede en Camboya, dijo la policía a PTI.

El superintendente de policía Nitish Aggarwal dijo que la estación de policía de crimen cibernético en Kurukshetra hizo el arresto luego de una queja del oficial retirado del ejército Bal Krishna.

El ex personal del ejército alegó que el 24 de agosto, recibió una llamada de una mujer que se hacía pasar por una empleada del banco, alegando que su tarjeta de crédito tenía una factura pendiente de Rs 1 lakh. Cuando negó tener una tarjeta de crédito, ella lo conectó con otros «altos funcionarios» que lo acusaron falsamente de participación en lavado de dinero a través de su tarjeta Aadhaar y amenazaron consecuencias graves a menos que pagara, informó PTI.

Por miedo, Krishna transfirió Rs 29.85 lakh el 28 de agosto y Rs 49 lakh más el 1 de septiembre a las cuentas mencionadas por los estafadores. Al darse cuenta de la estafa, se acercó a la policía, que registró un caso y lanzó una investigación.

Aggarwal dijo que Bhat había recibido capacitación de una pandilla con sede en Camboya y usó dispositivos SIM Bank (cajas SIM) para controlar múltiples números de teléfono simultáneamente, haciendo que las llamadas parezcan originar India mientras se enruta internacionalmente. La pandilla también instaló cámaras de vigilancia en la habitación de Bhat para monitorear sus actividades en tiempo real.

Al explicar la tecnología, Aggarwal dijo: «El cuadro SIM funciona como un mini intercambio y puede contener hasta 256 tarjetas SIM. Permite a los estafadores realizar cientos de llamadas simultáneamente sin usar teléfonos móviles estándar, lo que hace que la detección sea extremadamente difícil».

Agregó que la caja SIM, de contrabando de Camboya, jugó un papel crucial en la ejecución del estafa.

Aggarwal instó al público a mantenerse alerta sobre tales fraudes y no ser intimidados por las personas que llaman a ser funcionarios policiales o de CBI. «La conciencia es la mejor protección contra el fraude cibernético», enfatizó, aconsejando a las víctimas que informen a los miembros de la familia, se comuniquen con la estación de policía más cercana o llamen a la línea de ayuda nacional cibernética.

(Con entradas PTI)





