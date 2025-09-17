Hombre arrestado por almacenamiento ilegal de petardos en Badarpur, Delhi







El miércoles, dijo la policía una unidad de almacenamiento ilegal de petardos en el área de Badarpur, dijo la policía, y agregó que un detención fue hecho en el caso también.

Antes de la temporada festiva, se incautaron alrededor de 225 kilogramos de material de petardo, agregó la policía.

«El acusado ha sido identificado como Dharamvir Singh, un residente de Badarpur. Un equipo había recibido la tarea de actuar en contra de la medias ilegales y la venta de petardos», dijo un oficial de policía.

El 16 de septiembre, la policía recibió un aviso sobre el almacenamiento ilegal de petardos en el área de Moladband de Badarpur. Después de la verificación de la información, se realizó una redada el miércoles en una habitación en la azotea de un edificio. Durante la búsqueda, la policía descubrió un stock sustancial de petardos que pesaban alrededor de 225 kilogramos. Singh, que estuvo presente en la escena, fue detenido de inmediato, agregó el oficial.

Durante el interrogatorio, Singh supuestamente reveló que había adquirido el envío de Palwal en Haryana dos días antes. Planeó vender los petardos durante la próxima temporada festiva, pero no pudo producir ninguna licencia o autorización válida para su almacenamiento o venta.

«Almacenar una cantidad tan grande de petardos sin medidas de seguridad o autorización plantea una seria amenaza para la seguridad pública. Se tomaron medidas inmediatas para confiscar el material y aprehender al acusado», agregó.

Se ha registrado un caso bajo las disposiciones legales pertinentes, y se está realizando una mayor investigación para rastrear la fuente e identificar a otros involucrados en el ilegal cadena de suministro, declaró la policía.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente