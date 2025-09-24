Hombre arrestado por allanamiento tratando de servir a Taylor Swift con deposición

Un hombre fue arrestado por allanamiento en la casa de Travis Kelce en Kansas el 15 de septiembre, según un salida local. Estaba allí para supuestamente servir Taylor Swift con documentos de deposición en nombre de Justin BaldoniLos abogados en relación con su batalla legal en curso con su coprotagonista «It termina con nosotros», Blake Livelyde acuerdo a Gente.

KCTV5 dijo que la policía identificó al hombre como Justin Lee Fisher, quien fue arrestado justo después de las 2 de la hora local después de que las autoridades respondieron a los informes de un intruso cerca de la residencia cerrada de Kelce en Leawood, Kan. Fisher, quien se informó que era un ex oficial de policía convertido en investigador private-private, se acusó de atrevido de desgracia.

Los representantes legales de Baldoni no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Baldoni había tratado de involucrar al ganador del 14 veces en el Grammy en su desordenada demanda con Lively. Pero, el 12 de septiembre, su Los esfuerzos fueron frustrados por el juez Lewis Liman, quien dictaminó que el equipo legal de Baldoni había esperado demasiado para dar a Swift y no había proporcionado una gran razón para extender la fecha límite del 30 de septiembre.

«Al no haber demostrado la diligencia apropiada, la extensión solicitada se niega», escribió Liman en ese momento.

Parecía en un momento que Swift testificaría después de que los abogados de Baldoni afirmaron en una presentación del 11 de septiembre que ella aceptó sentarse para una declaración en algún momento entre el 20 al 25 de octubre. Sin embargo, el abogado de Swift, Douglas Baldridge, disparó al día siguiente, afirmando que «no tenía un papel material en esta acción» y «no estaba de acuerdo con una deposición».

Se creía que el equipo de Baldoni estaba interesado en las discusiones entre Swift y Lively sobre las condiciones en el set de «Termina con nosotros». Los abogados de Baldoni habían logró permiso judicial Para obtener mensajes entre Swift y Lively después de que el equipo de Lively no pudo bloquear la participación de Swift en el caso por completo.