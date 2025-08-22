Hombre arrestado en la paliza de la mujer en el concierto de Rufus du Sol Rose Bowl

Un sospechoso ha sido arrestado por la paliza de una mujer en un Rüfüs du sol concierto en el Estadio de rosa En Pasadena, California, un incidente que fue capturado por un compañero de concierto en un video que se volvió viral y atrajo la atención a nivel nacional después de que la víctima solicitó la ayuda del público para identificar al autor.

Julio Cesar López Zavala, de 23 años, fue arrestado por el personal de la policía de Pasadena el jueves en Hawthorne, California, según un portavoz de la policía.

Los cargos formales contra Zavala están pendientes de revisión de la Oficina del Fiscal de Distrito del País de Los Ángeles, dijo Lisa Derderian, directora de comunicaciones de Pasadena.

Aunque fue la historia explícitamente renderizada de una mujer lo que condujo al interés nacional y eventual nacional en la paliza, no fue la única víctima, según la policía. «La investigación reveló que tres víctimas fueron agredidas a diversos grados por un sospechoso masculino que, según los informes, se agitó después de que se derramó una bebida», dijo el comunicado de la policía. «Con la ayuda de imágenes de video y numerosos consejos del público, los detectives del Departamento de Policía de Pasadena pudieron identificar al sospechoso».

En particular, la presunta víctima que publicitó por primera vez el incidente fue a las redes sociales el martes para afirmar que Zavala había sido identificada como su atacante. Los usuarios de Internet inmediatamente comenzaron a peinar a través de Internet para obtener más detalles sobre el hombre, de quien se decía que estaba empleado localmente como enfermera. La cuenta de Facebook de un hombre con ese nombre había sido limpiado antes de que se anunciara su arresto el jueves.

El asalto ocurrió alrededor de las 8:30 pm de la noche del concierto del 16 de agosto. La portavoz de la policía de Pasadena le dijo a Variety antes que varios oficiales respondieron al incidente y cerraron el túnel más cercano al asalto para atraer personal médico de emergencia. Todo esto sucedió antes de que Rüfüs du Sol subiera al escenario, según el portavoz, quien agregó que la víctima femenina se negó a ser transportada a un hospital.

El video provocó indignación cuando parecía mostrar a un hombre parado en un pasillo y golpear brutalmente a una mujer, incluso cuando otra mujer se agarró los pantalones por detrás y los bajó sobre sus nalgas en un intento de detener la paliza. La mujer que dijo que era la que estaba siendo golpeada en el video dijo que había sido golpeada inconsciente durante el asalto.

«Estábamos en el concierto para ver a nuestro artista favorito, pero la noche se volvió traumática», escribió la mujer en un mensaje que fue compartido por una cuenta popular que cubría festivales de EDM, búho festivo. «Cuando llegamos a nuestros asientos por primera vez, se derramó accidentalmente una bebida, salpicando ligeramente al hombre frente a nosotros. Nos disculpamos de inmediato, pero gritó que era intencional y salió corriendo, dejando atrás a su compañero. Nos disculpamos y pensamos que había terminado».

Ella continuó: «Aproximadamente 30 minutos después, él regresó, nos gritó y amenazó con violencia. Traté de calmar la situación y me disculpé nuevamente, y lo siguiente que recuerdo es que me desperté en la carpa médica una hora más tarde y extrañé todo el espectáculo. Este hombre me golpeó en la cara, me dejó sin sangrar, mientras continuó a nuestro grupo. Otro amigo intentó protegernos a nosotros, pero el atacante no se ha atacado.

Dado que la cara del presunto atacante era claramente visible en el perfil en el video, miles de espectadores tomaron a Glee al imaginar que un sospechoso sería identificado rápidamente y enfrentaría consecuencias en su lugar de trabajo y con la ley.

«Los cargos se presentarán absolutamente y una demanda civil también», dijo la mujer que dijo que fue la víctima principal después de que dijo que el atacante había sido identificado. «Voy a hacer que este hombre pague por lo que me hizo a mí y a mis amigos. ¡Gracias a todos por que me contactaron!»

El lunes, Rüfüs du Sol, un trío de música electrónica australiana, publicó un mensaje en sus redes sociales que decía que «entregar momentos a nuestros fanáticos para reunirse y celebrar de manera segura es lo que vivimos. Hemos sido desagradables al escuchar que el acto de violencia que tuvo lugar durante el acto de apertura del sábado. Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable en cualquier lugar, y el hecho de que esto sucedió en uno de nuestros shows fue devastador durante el acto de apertura».