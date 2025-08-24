Hombre acusado de asesinar a la esposa por dote disparado durante el encuentro con los policías







Un hombre acusado de incendiar a su esposa, quien luego sucumbió a sus heridas, fue ingresado el domingo en un hospital en Gran Noida Después de recibir un disparo en la pierna durante un encuentro con la policía de Uttar Pradesh, informó ANI.

Supuestamente, una mujer de 26 años en la aldea de Sirsa del Gran Noida fue golpeada y incendiada por su esposo y sus suegros por las demandas de dote, a pesar de haber recibido un SUV de Scorpio y valores en el momento del matrimonio. Su hermana alegó que la familia exigía un adicional de ₹ 36 lakh … pic.twitter.com/k4yzrswbxt – Medio día (@mid_day) 24 de agosto de 2025

El acusado, Vipin Bhati, ha sido acusado de asesinando a su esposa, Nikki, y supuestamente la sometió a un asalto repetido.

La familia de la mujer alegó que Bhati y sus padres con frecuencia la torturaban por las demandas de dote, informó Ani.

En declaraciones a Ani del hospital, Bhati negó los cargos.

«No la maté. Ella murió sola», dijo.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de violencia doméstica, Bhati agregó: «El esposo y la esposa a menudo tienen peleas, es muy común …»

Mientras tanto, la familia de Nikki Bhati organizó una protesta fuera de la estación de policía de Kasana hoy, exigiendo justicia.

Su padre afirmó que sus suegros la habían matado por demandas de dote.

«Su suegra vertió queroseno mientras su esposo la prendió fuego. Seguían pidiendo dote; ahora sus demandas se han cumplido. Me acabo de casar con mi hija según la tradición. Sus demandas de dote se han cumplido ahora que mi hija ha muerto. Exigieron un automóvil y torturaron a mi hija por eso», dijo.

También acusó a Bhati de violencia doméstica.

«Esa persona no es hombre ni humano; él es un carnicero. Una vez la llevamos a casa debido a toda esta violencia doméstica, pero debido a la presión social, vinieron y la llevaron de vuelta a la promesa de no repetir esto. Continuó. Ahora han obtenido lo que querían», agregó.

El padre reveló que Nikki había sufrido quemaduras del 70 por ciento y fue declarado muerto en el Hospital Safdarjung en Nueva Delhi.

«Mi hija mayor me llamó para informarme lo que había sucedido. Llegamos al hospital. Estas personas la habían incendiado y huyeron. Sus vecinos la llevaron al Hospital de Fortis. Cuando llegamos, ella tenía un 70 por ciento de quemaduras. Nos remitieron al Hospital Safdarjung, citando su incapacidad para tratarla. Lo reservamos un ambiente y la llevaron a Safdarjung Hospital, donde fue pronunciado por la muerte,», dijo, él, dijo. Él, dijo.

«Estos monstruos no pensaron dos veces antes de hacer esto a la hija de alguien.

(Con entradas ANI)









