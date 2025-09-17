‘Holysmoke’ comienza a filmar con Will Yun Lee

La producción ha comenzado en «Holysmoke«La película de terror post-apocalíptica protagonizada por Will Yun Lee («The Odyssey»), Don Benjamin («él») y el creador digital Adam Waheed.

Completando el elenco están Terrence J. («Think Like A Man»), Alexis Knapp («Pitch Perfect) y Yancey Arias (» Queen of the South «). La filmación se está llevando a cabo en Winnipeg, Canadá, con ubicaciones adicionales en Albuquerque, Nuevo México. Kat Bloom y Lycee Anaya de los estudios de la Vault se encadenan VFX.

La descripción oficial de la película establece: «‘Holysmoke’ se desarrolla en el bajo vientre de Chicago después de que un brote viral arroja a la ciudad al caos. Un grupo no coincidente de sobrevivientes, dirigido por un ex soldado (Arias), un epidemiólogo brillante (Lee), un alimento no convencional (Waheed. (Benjamin), tienen la tarea de neutralizar la amenaza y asegurarse de que la enfermedad no se propague fuera de Chicago «.

Dirigido por Rhyan Lamarr, «Holysmoke» explorará temas de horror, fe y fuego. Braxten Smith coescribirá la película y Lee J. Buckley servirá como su director de fotografía. La producción está utilizando el apoyo del programa de reembolso de películas y música de Manitoba.

«Con ‘Holysmoke’, estamos buscando examinar lo que sucede cuando la ciencia falla, las fracturas de la comunidad y la fe son todo lo que queda», dijo Lamarr en un comunicado. «Esta película hablará con el apasionado creyente, aquellos que luchan con dudas y cualquier persona atrapada en el medio».

Benjamin agregó, «Esta no es una película basada en la fe, pero es absolutamente espiritual. Es crudo, es arenoso y desafía cómo miramos la supervivencia, la comunidad y en qué ponemos nuestra fe cuando el mundo se está desmoronando.«

«Holysmoke» está buscando socios de marca global, con una distribución encabezada por Marvin Neil de Inaugural Entertainment bajo el Banner de Relativity Media. Los productores ejecutivos en el título incluyen Benjamin, Lamarr, Jaron Marquis, Greg Carter, Camille Janiffa Bradshaw, Krish Sidhu, Juliette Hagopian, Dee Dryden, Jalene Mack, Michael Owens, James McFadden y Chris Stokes.

Lee está representado por Buchwald y Felker Toczek Suddleson McGinnis Ryan LLP. Benjamin está representado por la agencia de talento Momentum y Venture Entertainment Partners. Terrence J. está representado por WME y Yaneley Arty.

Knapp por Elevate Artist Management y Wonder Street. Arias de la Agencia Global de Artistas y Luber Roklin. Adam Waheed. por hecho por todos. Lamarr por A3 Artists Agency.