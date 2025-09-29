Hollywood no está seguro de cuán en serio tomar la renovada conversación de tarifas de Trump

Es un comienzo ocupado para la semana para Donald Trump. El lunes, el presidente se sentó en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con la esperanza de persuadirlo para que abrazara su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Más tarde, esa misma tarde, se reunió con los cuatro principales líderes en el Congreso, buscando llegar a un acuerdo para financiar al gobierno y evitar un cierre antes de una fecha límite del 30 de septiembre. Y, sin embargo, cuando comenzó la mañana, Trump recurrió a las redes sociales con una nueva ola de amenazas para imponer aranceles a las películas hechas fuera de los Estados Unidos

En Truth Social, el presidente escribió que el «negocio de la fabricación de películas ha sido robado de los Estados Unidos de América, por otros países, al igual que robar ‘dulces de un bebé'», y agrega que «imponería una tarifa del 100% en todas y cada una de las películas que se realizan fuera de los Estados Unidos»

Los estudios y los streamers fueron atrapados por la misiva. La Casa Blanca no había hecho ningún esfuerzo para contactarlos o a la Asociación de películas antes del anuncio, que refleja una amenaza anterior que Trump hizo en mayo pasado. Todavía no están seguros de cómo responder al mensaje de Trump y siguen siendo escépticos privados de que cumplirá con su promesa, señalando que el presidente dejó caer el tema la primavera pasada en medio de preguntas sobre cómo se impondría una tarifa a una película, que es un «servicio» y no un «buen» como los automóviles, el acero, el aluminio y otras cosas que son nuevas tarifas.

«Él es el presidente, por lo que tienes que tratarlo en serio, pero la gente está confundida por esto», dijo un ejecutivo de estudio.

La asociación de películas declinó hacer comentarios, pero las fuentes dijeron que una reunión de la junta ya estaba programada para el martes. Se espera que los aranceles de Trump estén en la agenda como MPA Mike Bergman de Disney, Mike Hopkins, de Amazon MGM, de Amazon MGM, y Donna Langley Conven de NBCUniversal, de Amazon MGM, y Donna Langley de NBCUniversal. Se esperaba que los miembros de los equipos de relaciones gubernamentales del estudio hablaran en algún momento el lunes, según una fuente de estudio, quien señaló que tales conversaciones ocurren de manera rutinaria.

La comunidad global de cine ha respondido a la de Donald Trump amenazas renovadas por imponer aranceles En películas hechas fuera de los Estados Unidos con una mezcla de preocupación, confusión, indiferencia y más que un toque de desdén.

Se desconoce qué provocó la última declaración de Trump, que llegó menos de cinco meses después de que él declaró de manera similar que impusiría aranceles 100% en las películas realizadas fuera de los Estados Unidos que el anuncio anterior, también hecho en las redes sociales, se produjo sin ningún detalle sobre cómo se aplicarían las gravámenes y qué producciones impactarían. Desde entonces, ninguna política ha entrado en vigencia.

«Cuando Trump envió un tweet hace un par de meses, nunca se proporcionaron detalles.

Sin embargo, mientras que la sugerencia inicial envió gran parte de la industria internacional a una cola de cola como productores, agentes de ventas, distribuidores y más intentó separar lo que significaba para el negocio del cine, esta vez se encontró en gran medida con un exhaustivo Eyeroll o, en algunos casos, improperios.

«Es solo aire caliente de nuevo. Es su marca de Looney Tunes», dice el productor británico y director de administración de Head Gear Films, Phil Hunt, Variedad. «No puedo ver que ayude a América del Norte. No entiende que el detalle de la película sea un negocio global».

La Casa Blanca, por su parte, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y aclaraciones.

Kayvan Mashayekh, jefe de productores sin fronteras, una red de productores internacionales, comprende la «frustración» sobre los disparos fugitivos, pero dice que la aplicación de los aranceles «deja mucho que desear, ya que nunca es tan blanco y negro».

De hecho, con la realización de movimientos cada vez más globales, cada vez más cineastas estadounidenses, desde Kristen Stewart hasta Jim Jarmusch y James Gray, por nombrar algunos, están trabajando con productores y financieros europeos, por lo que la nacionalidad de las películas se está convirtiendo en un concepto obsoleto. Muchos éxitos de taquilla de estudio importantes, incluidas las próximas dos películas de «Avengers», la tercera película de «Dune» y la serie «Harry Potter» de HBO, se han mudado a los centros de producción en el Reino Unido, hambrientos y otros países europeos que ofrecen subsidios más ricos que los Estados Unidos. Filmar una película en California, por ejemplo, puede agregar decenas de millones al presupuesto, haciendo que los estudios duden en hacer películas en el mismo estado donde tienen su sede.

El productor francés Charles Gillibert, cuyo trabajo reciente incluye las «costuras» lideradas por Angelina Jolie y el debut de Stewart «The Chronology of Water», todo lo cual se disparó en Europa, cree que los aranceles de Trump «condenarían el trabajo para nunca ser hecho». Gillibert cree que la tarifa potencial dañará las películas de Arthouse más que las principales carpetas de estudio.

«El costo actual de la filmación en los Estados Unidos no permite ciertas películas de autor que no se hacen vehículos comerciales allí», dijo. «Es en parte este cine del autor el objetivo de esta ley, porque esas películas están hechas por artistas que tienen una libertad de expresión frente a la industria estadounidense y su política».

Irónicamente, muchos de los artistas que estarían más heridos por los aranceles también son el mayor embajador del cine estadounidense en todo el mundo. Jarmusch, por ejemplo, acaba de ganar el Golden Lion en Venecia con el «Hermano Hermano Madre», que se disparó principalmente en Irlanda y Francia.

«Si el presidente realmente quisiera ayudar a la industria cinematográfica estadounidense, y ayudar a crear más empleos estadounidenses, trabajaría con el Congreso para crear programas nacionales para incentivar la producción en los Estados Unidos que rivalizan con los programas que existen en Europa y en todo el mundo», dice Joshua Astrachan, un productor con sede en Nueva York en «Madre Hermana Madre Padre».

Para Raphael Benoliel, un productor de línea líder y productor ejecutivo que ha trabajado numerosas producciones estadounidenses en Francia, incluidas «The Walking Dead: Daryl Dixon» y «Emily in Paris», mantiene que no tiene sentido ser alarmista hasta que se haya presentado algo más formal.

«En este momento, tenemos que tener un enfoque de esperar y ver porque el hombre tiende a retroceder en sus anuncios», dijo. «Le gusta crear caos, pero me gusta ser paciente y sereno».

El productor de Irlanda del Norte Trevor Birney, detrás del éxito ganador del BAFTA del año pasado, «Kneecap», fue más sucinto en su respuesta a Trump. «¡Vete a la mierda! ¡De nuevo!» dijo. En cuanto al razonamiento para el último estallido, sugirió que fue impulsado por los recientes fallas deportivas estadounidenses. «¡Trump obviamente no tomó muy bien la pérdida de la Copa Ryder!»

Rebecca Rubin contribuyó a este informe.