Hollywood Glamour, Estonia Studios, Cataluña

TALLIN, Estonia — ¿Alguna vez el Festival de Cine de Tallin en Estonia lo había pasado tan bien? Desde director del festival Tiina Lokk Lanzado el evento en 1997, se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos de más rápido crecimiento en el norte de Europa, reconocido por haber recibido un estatus de categoría general de lista A, compartido con eventos como Cannes, Berlín y Venecia, desde 2014.

El festival se mantuvo fuerte en 2025, impulsado por un poderoso enfoque catalán, nuevos descubrimientos de talentos y una vibrante rama industrial. Una pregunta ahora es si se avecinan vientos en contra para las emprendedoras industrias cinematográficas nacionales del Báltico. A continuación se detallan 6 conclusiones de la edición del festival de este año:

Glamour de Hollywood en Discovery Campus

Como prueba de la excelente reputación de Tallin como campo de entrenamiento para la próxima generación de profesionales del cine de todo el mundo, su programa educativo estrella Discovery Campus atrajo este año a mentores de talla mundial, desde diseñadores de vestuario de Hollywood hasta Debra McGuire (“Friends”, “The Morning Show”) a la estilista Nina Paskowitz (“Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra”, “Mob City”), la compositora ganadora del Emmy Miriam Cutler (“Love, Gilda”, “RBG”) y el renombrado director austriaco Jessica Hausner. Más de 40 talentos en ascenso, divididos en los talleres Script Pool, Black Night Stars, Music Meets Film, Black Room y Frame Within a Frame, tuvieron la oportunidad de inspirarse y capacitarse durante cuatro días. “Todo lo que queremos [as costume designers] es estar en la cabeza de los actores, de los directores, ver lo que ven, por eso la comunicación es clave; si conseguimos una biblia desde el principio [from producers]Sabremos qué hacer, adónde ir y, si hay problemas, tendréis que encontrar soluciones juntos», fueron algunos de los consejos de McGuire. Mientras tanto, Hausner y su marido, el compositor Markus Binder, compartieron su colaboración creativa, desde el concepto hasta la mezcla final, utilizando «Club Zero» como caso de estudio. «Queremos que nuestros talentos en ascenso aprendan de los errores que cometen nuestros mentores, para que no los cometan ellos mismos», dijo el director del Discovery Campus, Trinn Tramberg.

Estonia se prepara para nuevos estudios y más monedas para rodajes en el extranjero

El país tecnológico donde nació Skype está haciendo realidad su sueño de atraer a otros pilares de “Tenet”. Los estudios de última generación Ida Viru en el noreste de Estonia, considerados como el complejo de estudios más grande del norte de Europa, abrirán sus puertas en julio de 2026. En el panel Step into the Wild Wild East: Where Creativity Meets Courage, Teet Kuusmik, director de los estudios y Ida-Viru Investment Agency, dijo que el complejo de 16 millones de euros (18,6 millones de dólares) es “un concepto único” como un nuevo ecosistema cinematográfico, que combina infraestructura de estudio, experiencia en producción local, un acelerador multimedia y soluciones tecnológicas cinematográficas de próxima generación para productores que pueden aprovechar los reembolsos en efectivo regionales (40%) y nacionales (30%) del país. Una de las películas internacionales más recientes respaldada por los atractivos reembolsos en efectivo de Estonia, la película de acción finlandesa-estadounidense “Sisu-Road to Revenge” (que se estrenará el 21 de noviembre en los EE. UU. a través de Sony Picture Releasing) se rodó casi en su totalidad en Estonia. En otro panel, la directora de fotografía Hanna Hedengren, la productora estonia Johanna Trass (Allfilm) y la comisionada de cine Nele Paves explicaron cómo la producción utilizó 105 equipos locales durante 44 intensos días de rodaje, además de complejos efectos de sonido.

Otra buena noticia para los rodajes en el extranjero: el año que viene el presupuesto anual de Film Estonia de 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) aumentará a 10 millones de euros (11,5 millones de dólares).

Cataluña: golpeando muy por encima de su peso

Cataluña ganó cuatro premios en la ceremonia de premiación del viernes por la noche, incluido el más importante que se ofrece en el Gran Premio del Festival Black Nights de Tallin para la obra principal de la competencia de Júlia de Pax Solvas, “La buena hija”. Una película que anuncia otra voz potencialmente importante en la escena cinematográfica catalana –que ya coescribió la serie dramática “Querer”, que ganó este año el primer premio en Series Mania, el festival televisivo más grande de Europa– “La buena hija” (“La Buena Hija”) resume mucho de lo que el mundo ha encontrado tan emocionante sobre gran parte del cine catalán en la última década: una escritora y directora casi nueva y una película basada en el lugar y un realismo social y psicológico que habla, sin embargo, de temas universales.

La actuación que induce a la empatía de la protagonista Kiara Arancibia ganó el premio a la mejor actriz. La película también se llevó el codiciado Premio del Público de Tallin. Producida por una productora barcelonesa en ciernes, Astra Pictures, y con el apoyo del gobierno catalán en toda la cadena de valor, “La buena hija” también se realiza con Avalon en Madrid y Krater Films en Bélgica mientras Cataluña emerge como una fuerza de coproducción panregional e internacional en Europa y América Latina. Otro título catalán, “Leo & Lou”, de Carlos Solano, obtuvo el premio del jurado infantil de Tallin a la mejor película: Hay una gama más amplia de talentos en Cataluña.

Consejos de supervivencia para productores

Como subrayó Marge Liikse, directora de industria de Tallin, uno de los temas generales de Industry@Tallinn & Baltic Event (I@T&BE) fue cómo financiar historias en medio de costos crecientes y reducción de fondos públicos. «Hemos estudiado cómo mitigar esto tomando atajos, en particular mediante el uso inteligente de la IA, reembolsos en efectivo, postproducción a través de una presentación de ApostLab, nuevas soluciones tecnológicas ofrecidas por el Centro de Innovación Cinematográfica y Multimedia IDA Hub, así como inversión privada», afirmó.

En el panel Private Financing in Film: Between Promise and Illusion, los financiadores de capital riesgo Jesús Martínez (Moby Dick, España), Alexandra Lebret (Together Fund, Francia), Patrick Fischer (Creativity Capital, Reino Unido) y Rain Rannu (Tallifornia Film Fund, Estonia) compartieron algunos consejos con los productores:

*Atraer socios creativos de EE. UU. y convertir contenido de primera categoría en coprotagonistas euro-estadounidenses para aprovechar la gran cantidad de incentivos fiscales locales, financiación blanda y mano de obra talentosa y más barata.

«Es un buen momento para llevar películas estadounidenses a Europa», dijo Lebret, cuyo fondo de 50 millones de euros (57,5 millones de dólares) invierte en productores independientes: «Ellos son el talento», afirmó. “Hemos convertido dos películas estadounidenses con grandes estrellas en coproducciones españolas”, señala Martínez, especializado en cine comercial de primer nivel impulsado por talentos.

*Proteja su activo, que son sus IP; Esto es a lo que apostamos”, dijeron tanto Martínez, cuyo fondo de capital de riesgo invierte directamente en propiedad intelectual, como Fischer.

*Compartir los derechos y construir alianzas sólidas con socios de coproducción, ofreció Lebret.

*Considere la posibilidad de establecer una estructura vertical y ser innovador en los modelos de negocio, aconsejó Fischer.

*Apoyarse en múltiples contenidos, cualquiera que sea el género o formato, incluidas las narrativas verticales, para diversificar las fuentes de ingresos, dijo Lebret, mientras que Fischer recomendó analizar también la economía de los creadores.

El auge del cine báltico amenazado por los recortes en la cultura

En PÖFF, Estonia confirmó su fuerza, especialmente en el cine documental (“Edge of the Night”, “My Family and Other Clowns”) y en nuevas voces atrevidas como Eeva Mägi con su movimiento Mo, respuesta estonia a Dogma 95. La lituana dominó la lista de premios, con nuevos triunfos para “The Visitor”, “Renovation”, “China Sea” y “Holy Destructors” después de sus exitosos estrenos mundiales en Karlovy Vary (para las dos primeras películas), San Sebastián y IDFA respectivamente. Mientras tanto, Letonia continúa brillando en la animación con “Dog of God”, doble contendiente a los Premios del Cine Europeo y segundo candidato letón al Oscar después del fenomenal ganador del año pasado “Flow”, aunque en un género totalmente diferente.

Sin embargo, la guerra en Ucrania, que afecta los presupuestos para la cultura en toda Europa, está teniendo efectos potencialmente dramáticos en las pequeñas naciones bálticas. Mientras el Instituto de Cine de Lituania todavía está esperando que su presupuesto para 2026 sea aprobado por el parlamento, los recortes del 4% del Instituto de Cine de Estonia en sus costos básicos de funcionamiento “afectarán directamente nuestra capacidad de hacer que el cine estonio sea visible en todo el mundo”, advirtió el director ejecutivo de EFI. Edith Sepp. El jefe del instituto también lamentó la congelación de las películas locales, que se mantendrán entre 7 millones de euros (8,1 millones de dólares) y 8 millones de dólares (9,2 millones de dólares), mientras que los reembolsos en efectivo para rodajes en el extranjero aumentarán de 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) a 10 millones de euros (11,5 millones de dólares). «Este es un cambio histórico», dijo. «Estonia siempre se ha enorgullecido de mantener a los autores nacionales en una posición prioritaria, pero ya no. Esto es realmente triste porque coloca las producciones extranjeras por encima de nuestra propia supervivencia cultural. Hemos llegado a un punto en el que se permite que la economía esté por delante de nuestra cultura, y esa es una elección verdaderamente peligrosa para cualquier nación pequeña», afirmó.

Ofertas POFF

Ventas y recogidas de películas de festivales según lo informado por Variedad:

*“The Activist” de Lituania, de Romas Zabarauskas, vendida por Alief a casi 20 territorios, incluidos TLA Releasing para Norteamérica, los países bálticos a través de WBD International Content LLC para HBO Max y territorios de habla francesa a Optimale.

*Documental franco-nepalés “18 esperanzas para el paraíso” de João Nuno Pinto adquirido por Alpha Violet

*“Sin comentarios” de Noruega por Petter Næss abordado por TrustNordisk

*La española “Bajo tus pies” de Cristian Bernard recogida por FilmSharks

*“Pretty Young Love” de Dinamarca vendida por LevelK a Alemania (Splendid Film), Encripta (Latinoamérica), Corea del Sur (Husky Films)

*La “Huelga de Desayuno de Hambre” de Lituania por Karolis Kaupinis abordada por Alief.

*Al comentar sobre Tallin, Tine Klint, director de LevelK que no había asistido a PÖFF durante un tiempo, dijo: «en el futuro, daré prioridad a este evento debido al completo programa de la industria y las posibilidades de establecer contactos en todas las áreas. Siempre presentamos películas porque es un festival que puede ayudar con una visibilidad adicional y es un gran festival donde el cineasta puede experimentar un estreno con una audiencia fantástica».

Nikolai Korsgaard de TrustNordisk, que representó “No Comment” y “My First Love” en las competencias Oficial y Primera Película respectivamente, dijo que ambos títulos ya se estaban beneficiando del revuelo del festival. Pero debido a las difíciles condiciones del mercado, volvió a casa con las manos vacías. «2025 ha sido un año desafiante como ningún otro, por lo que somos más cautelosos a la hora de seleccionar exactamente los proyectos correctos que podemos vender y en los que podemos creer», dijo.

John Hopewell contribuyó a este artículo.