La carrera para atraer producciones nunca ha sido más competitiva o complicada, según los altos ejecutivos que se reunieron para una variedad de conversaciones globales que exploran el futuro en evolución de la producción física.

Moderado por Variedad Editor ejecutivo Film and Media Tatiana Siegel, el panel presentó a Mike Mosallam (Caja de sombras Studios COO), Alexandria Mosley (gerente senior de producción física en Paramount), Jamie Haggarty (Jefe de Instalaciones Mundiales de Producción en Amazon MGM Studios) y Carol Trussell (productor ejecutivo y ex jefe de producción en Apple Studios).

La discusión se abrió sobre si Hollywood está presenciando un cambio sísmico en los centros de producción de Los Ángeles y con un mayor impulso internacional. Mosallam, cuyo shadowbox, con sede en Atlanta, se extiende en los escotes sonionales de última generación de 850,000 pies cuadrados, advirtió que si bien los titulares sugieren un cambio dramático, la realidad es más matizada. «Estas cosas son cíclicas y, en última instancia, encuentran su camino de regreso a una estasis», dijo, señalando la necesidad de eficiencia a medida que los gastos de producción aumentan a los niveles récord. «Independientemente, hay un cambio».

Con Los Ángeles perdiendo participación de mercado y centros populares como Atlanta y Londres reservados de antemano, como regiones emergentes como Arabia Saudita tienen la oportunidad de convertirse en jugadores importantes. Pero solo si su infraestructura y profundidades de la tripulación evolucionan para satisfacer las necesidades de Hollywood. «Es temprano en esa transición hacia otros mercados que tienen un gran impacto en los volúmenes de producción».

Trussell, quien ayudó a Usher Colombia a la etapa mundial con «Narcos» mucho antes de que el país se convirtiera en un popular local de tiro, enfatizó que los gobiernos dispuestos a invertir pueden alterar rápidamente el paisaje. «Se consideran tantos factores cuando un proyecto está verde. «[‘Narcos’] Fue una de las primeras series en filmar en Columbia, que ahora hace una tonelada de producción porque se han dado cuenta de que necesitan ser competitivos «.

Mosley enfatizó que el aumento en la actividad global ha cambiado profundamente su trabajo. «En los últimos seis años, probablemente solo he hecho un puñado de películas en los Estados Unidos», dijo. «Por lo tanto, ha habido muchos viajes, muchas investigaciones en nuevos lugares que podrían adaptarse a lo que estamos buscando. Hay un impulso para ser mucho más creativo con el lugar donde estamos considerando». Agregó que más allá de los incentivos fiscales, las preocupaciones prácticas, como si un territorio tiene «una instalación de última generación con la que se sienta cómodo y que pueda satisfacer sus necesidades» pueden tomar o romper una decisión.

Si bien los ahorros de costos y los subsidios son importantes, los panelistas acordaron que la creatividad siempre dictará dónde se cuenta una historia. «Al final del día, Creative va a gobernar esa decisión», señaló Mosallam.

La agilidad, ya sea acomodar a una estrella que de repente quiere llegar en helicóptero o reaccionar a las políticas de incentivos cambiantes, sigue siendo clave. «Cada día está lleno de inesperado», dijo Haggarty, mientras que Mosallam agregó: «Si estás siendo reactivo, estás a unos tres pasos detrás de la tendencia que ya está cuatro pasos por delante». (En 2022, Shadowbox recibió una inversión de $ 500 millones de Silver Lake y se mudó de manera proactiva para financiar sus esfuerzos de expansión en Atlanta, Londres, Los Ángeles y Gold Coast de Australia).

La inteligencia artificial provocó precaución y optimismo. Trussell considera promesa al usar la IA para racionalizar las tareas de producción que requieren mucho tiempo, mientras que Haggarty predijo que acelerará la adopción de la producción virtual. Pero todo se enfatizó que la IA no puede reemplazar la narración humana. «Estamos en una forma de arte que está viviendo y respirando», señaló Mosallam.

Mirando de 5 a 10 años, Mosley planteó preocupaciones sobre una brecha de habilidades inminentes. «Nos perderemos muchos de los jefes de departamento que están en el nivel que estamos buscando», advirtió, pidiendo más capacitación de nivel medio para eventualmente reemplazar esas cabezas. La solución ya está en movimiento, señaló Mosallam, a través de asociaciones entre comisiones cinematográficas, estudios y programas de incentivos para construir tuberías de fuerza laboral sostenibles.

A pesar de los crecientes costos y las nuevas tecnologías, los ejecutivos coincidieron en que el éxito se reduce a construir experiencias personalizadas. Como dijo Mosallam: «Tienes que crear experiencias que sean exclusivas del programa».