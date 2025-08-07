Festival de cine de Hollyshorts está apostando a la expansión internacional, con planes de lanzar en Dubai Este diciembre, como la exhibición de cortometrajes que califica al Oscar, busca establecer puntos de apoyo más allá de su base de operaciones de Hollywood.

El festival, que ha pasado dos décadas construyendo caché en el competitivo espacio de cortometrajes, organizará su primera edición del Medio Oriente del 12 al 14 de diciembre, dando a los cineastas regionales una tubería directa a la consideración de los Premios de la Academia. Hollyshorts posee el estado que califica al Oscar en cuatro categorías, lo que lo convierte en una plataforma codiciada para el talento emergente.

El cofundador Theo Dumont ha alistado al veterano de la industria Jeff Pryor como asesor estratégico para el lanzamiento de Dubai. Pryor trae serias chuletas de eventos globales de su mandato como vicepresidente ejecutivo de comunicaciones corporativas en MGM Studios, donde orquestó a James Bond se estrena en todo el mundo. Más recientemente, como presidente de relaciones públicas prioritarias, ha ejecutado campañas con múltiples territorios, incluido un «brunch» de Boza de Cannes que reintrodujo a Miramax en el mercado.

El empuje de Medio Oriente sigue el exitoso debut de Londres de Hollyshorts el año pasado. La edición del Reino Unido regresa del 13 al 16 de noviembre, consolidando la presencia europea del festival mientras planea una mayor expansión territorial.

De vuelta en Hollywood, el evento de la nave nodriza es Celebrando su 21ª edición 7-17 de agosto en los teatros chinos de TCL, con transmisión global a través de Bitpix. La programación de este año se basó en un récord de 7,000 presentaciones mundiales, produciendo una alineación estrellada que incluye a Stephen Fry, Lena Waithe, Idris Elba, Kit Harington, Chris Pine, Viola Davis y Chloe Sevigny. El festival también exhibe proyectos ejecutivos producidos por los ganadores del Oscar y los nominados Cate Blanchett, Spike Lee, Issa Rae y Patty Jenkins.

Con el contenido de forma corta que experimenta un renacimiento en las plataformas de transmisión, el gambito global de Hollyshorts posiciona el festival para capitalizar la mayor demanda de narración de narraciones de tamaño bocado mientras mantiene su papel como un lanzamiento crucial para los aspirantes a los Oscar.