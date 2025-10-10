Holding AdXelerate Executive Connect, Telkom y WPP Media Indonesia se comprometen a agregar valor al ecosistema digital de Indonesia

Jacarta – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) a través de su filial, PT Metra Digital Media (MDMedia), realizó el evento AdXelerate Executive Connect. Este evento es una colaboración estratégica que involucra significativamente a WPP Media Indonesia, una agencia de medios líder con la red más grande de Indonesia.

con un tema ‘Excelencia basada en datos, liberando el potencial de la publicidad digital de Indonesia para permitir la soberanía’El suceso que tuvo lugar en Yakarta el jueves (10/09) reunió a los perpetradores. industria actores publicitarios y empresariales de diversos sectores industriales.

El objetivo es revisar más a fondo los desafíos y oportunidades de la industria de la publicidad digital basada en datos en Indonesia, así como fortalecer el papel de AdXelerate, parte de Telkom Solution como una de las soluciones digitales superiores de TelkomGroup para fomentar el crecimiento de la industria publicitaria nacional.

En su discurso, el director presidente de Telkom Indonesia, Dian Siswarini, explicó que es imposible que la innovación crezca sin una infraestructura sólida. Detrás de cada salto transformador, siempre hay una base de red que es confiable y está lista para el futuro.

«Además de una infraestructura adecuada, actualmente estamos construyendo un sistema digital que será la fuerza impulsora de la próxima ola de innovación en Indonesia», afirmó Dian.



Telkom, a través de su filial MDMedia, presenta AdXelerate

«Como empresa que tiene la visión de orquestar el ecosistema digital y proporcionar la mejor experiencia digital, Telkom se compromete a garantizar que la transformación digital se desarrolle sin problemas, de forma segura y uniforme, y tenga beneficios reales para todos los niveles de la sociedad», añadió Dian.

Además, Dian explicó que Telkom ha desarrollado servicios de soluciones digitales que son relevantes para las necesidades industriales actuales, incluido el sector publicitario.

«Especialmente en el sector de la publicidad, creemos que el ganador no es sólo el que coloca la mayor cantidad de anuncios, sino el que comprende mejor a los consumidores y es más preciso para llegar a ellos. Al utilizar análisis de datos basados ​​en IA que son seguros, conformes y orientados a resultados, no solo brindamos redes, sino también oportunidades», concluyó Dian.

La presencia de AdXelerate, la primera plataforma de publicidad programática en Indonesia, es la respuesta de TelkomGroup a los desafíos de los actores de la industria para llegar al mercado objetivo adecuado y de manera eficiente. AdXelerate utiliza el poder del análisis de big data para permitir a los anunciantes mostrar productos o servicios de manera específica y relevante en varios sitios de noticias nacionales y páginas de editores locales.