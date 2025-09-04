‘Hold My Hand’ de Jess Glynne lidera las canciones de Tiktok del verano 2025

Jess Glynne, Jeezy y Black Eyed Peas son solo algunos de los artistas que TiktokLista de canciones del verano 2025.

Glynne corona las principales listas de canciones en los EE. UU., Reino Unido y a nivel mundial con su éxito de 2015 «Hold My Hand», que se convirtió en una sensación viral debido a su uso en un anuncio de JET2 reutilizado para videos que muestran varios percances. La pista se ha utilizado en más de nueve millones de videos y se ha visto más de 80 mil millones de veces en la plataforma.

En una declaración, Glynne compartió su emoción por su canción como la canción más grande de la temporada. «¡Sinceramente, estoy lleno de que Hold My Hand ha sido llamado Tiktok’s Song of the Summer!» ella dijo. «Esta canción está muy cerca de mi corazón, y verla tomar una vida completamente nueva con todos ustedes en Tiktok ha sido surrealista. La música siempre ha sido sobre la conexión para mí, y saber que esta canción ha sido la banda sonora de tantos momentos felices en todo el mundo … ¡esa es la sensación más especial de la historia. Es la canción que sigue dando!»

Brecha«Soul Survivor» con Akon aterrizó en el número 2 en los Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que Black Eyed Peas«» Rock That Body «aterrizó entre los cinco primeros en los Estados Unidos, el Reino Unido y a nivel mundial. Otras pistas para hacer los titulares incluyen «Detwown» de Radiohead, «Pretty Little Baby» de Connie Francis, «Your Love Is My Drug», «Ilegal» y más de Kesha Pintersess.

«La lista de Tiktok’s Songs of the Summer refleja el poder de Tiktok para impulsar el descubrimiento musical entre nuestra comunidad global, para alimentar la cultura musical de todo el mundo y elevar a los artistas y canciones para el éxito tanto dentro como fuera de la plataforma», dice Tracy Gardner, la cabeza global de desarrollo de negocios de música musicales de Tiktok. “Estoy encantado de ver a las mujeres de Tiktok continuar encontrando el éxito, de Jess GlynneEl momento innegable, hasta el difunto, genial, Connie Francis, fue descubierto por una nueva generación, y estrellas en ascenso como Pink Pantherheress que tiene otro éxito global que conduce a la cultura en Tiktok. La lista de canciones del verano demuestra que cualquier artista, de cualquier parte del mundo, puede encontrar una audiencia en Tiktok entre nuestra comunidad de más de mil millones de fanáticos de la música «.

Mira las canciones de las listas de verano 2025 a continuación:

Top 10 canciones en los Estados Unidos

Sosten mi mano – Jess Glynne

Soul Survivor ft. Akon – Jeezy

Rock ese cuerpo – guisantes de ojos negros

Decirlo – Radiohead

Whim Whamiee – Plutón y Ykniece

Pretty Little Baby – Connie Francis

Perteneces conmigo – Taylor Swift

Mi principal ft. Ty Dolla $ ign – Mila J

Tu amor es mi droga – Kesha

Loco de nuevo – Bunnab

Top 10 canciones a nivel mundial

Sosten mi mano – Jess Glynne

Rock ese cuerpo – guisantes de ojos negros

En un grr – Ghost x Kate Lin

Soul Survivor ft. Akon – Jeezy

Pretty Little Baby – Connie Francis

Mi principal ft. Ty Dolla $ ign – Mila J

Suave – el alfa

Agitarlo al máximo (mosca) (remix) – Moliy, Silent Addy, Skillibeng, Shenseea

Ilegal – Pink Pantheress

Tu amor es mi droga – Kesha

Top 10 canciones Reino Unido

Hold My Hand – Jess Glynne (2015)

Soul Survivor Ft. Akon – Jeezy (2005)

Lett Down – Radiohead (1997)

Rock That Body – Black Eyed Peas (2010)

Tyrant – Beyoncé y Dolly Parton (2024)

Tu amor es mi droga – Kesha (2010)

Ilegal – Pink Pantheress (2025)

Agítelo al máximo (mosca) (remix) – Moliy, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy (2024)

Manchild – Sabrina Carpenter (2025)

Dior ft. Chrystal – MK (2025)