¡Hola padres! ¡Si el maestro es estricto, su hijo podría ser travieso!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto defendió el gurú ¿Quién elige disciplinar a los niños? alumno en la escuela. Cree que los profesores se comportan con dureza porque sus alumnos son travieso.

Así lo transmitió Prabowo al asistir al pico de conmemoración. Día Nacional del Maestro 2025 en Indonesia Arena, Gelora Bung Karno Complex (GBK), centro de Yakarta, viernes 28 de noviembre de 2025.

«Pero si mis maestros no fueran estrictos, no fueran estrictos conmigo, no podría estar aquí. Entonces, padres de todas partes, si el maestro es estricto, su hijo probablemente será el que se portará mal. ¿Es así?» dijo Prabowo en su discurso.

Prabowo opina que los niños traviesos deben ser disciplinados. Porque si no, entonces no pueden ser buenas personas.

«Si un niño travieso sigue siendo travieso, no podrá convertirse en una buena persona», afirmó.

En esa ocasión, Prabowo también abordó la cuestión de la mala educación de los estudiantes con los profesores. A veces no aceptan que los profesores los reprendan y actúan como defensores.

«Y este es un fenómeno que a veces, si eres travieso, está bien. Pero si eres grosero, eso es algo que no está bien, es grosero. A veces hay estudiantes que son groseros, ¿no? Cuando el maestro los reprende, ellos responden. Sienten que son buenos en eso», dijo.

Prabowo también dijo que cuando se desempeñó como Ministro de Defensa (Menhan) recibió informes de estudiantes que eran traviesos e irrespetuosos con los maestros.

El director también despidió al estudiante. Sin embargo, resultó que el estudiante era el hijo del general.

«Hubo informes de estudiantes que respondieron groseramente a sus maestros. Alguien cerró la puerta y el director inmediatamente despidió al niño. Lo siguiente que supiste fue que el director estaba un poco nervioso porque el hijo del general fue despedido», dijo.

«Me llamó el director, le dije que no lo dude, el general me dijo que viniera a verme. Estuve esperando, el general no vino», explicó.