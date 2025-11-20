¡Hola Aus, rompiste la tradición!







La rivalidad más duradera del cricket de prueba se reanuda en el estadio de Perth el viernes. las cenizas ha sido desafiado recientemente por India vs Australia, aunque la mayoría de los australianos e ingleses no se tragan esa charla. Para ellos, lo real siempre serán las Cenizas. Pero expongamos algunos hechos. En cierto modo, la contienda ha sido unilateral en los últimos tiempos desde el punto de vista local y visitante. Inglaterra no ha puesto sus manos en la urna en Australia desde 2010-11, mientras que los hombres de Down Under no han dominado el marcador en Inglaterra desde 2001 en seis series. En lo que respecta al Trofeo Border-Gavaskar, India lo ha conseguido dos veces en el mismo lapso de seis series, y ha dominado a Australia en casa desde 2008-09.

Las Ashes de esta temporada comienzan en Perth y no en Gabba en Brisbane como es tradición. La última vez que una serie de Ashes no se estrenó en Brisbane fue en 1982-83 (Perth fue sede de la prueba inaugural). Antes de eso, Inglaterra y Australia jugaron la primera prueba en Perth para la serie 1979-80 cuando las Ashes no estaban en juego. Ese verano de cricket, tras el final de la Serie Mundial de Cricket de Kerry Packer, se inauguró en Brisbane, donde Australia recibió a las Indias Occidentales para el Trofeo Sir Frank Worrell. Simultáneamente se llevaron a cabo partidos de prueba entre Australia y las Indias Occidentales e Inglaterra contra Australia.

¿Por qué no Brisbane esta vez para un país al que le encanta presumir de sus costumbres tradicionales? “Ha habido críticas a CA [Cricket Australia] por no mantener la Gabba [the ground in Brisbane] como prueba inaugural del verano durante al menos las dos próximas temporadas. Pero se entiende que el equipo australiano está muy feliz de jugar la prueba inaugural del verano en el estadio Optus de Perth, como ha sido el caso durante los dos últimos veranos, dado el récord perfecto de Australia allí», dijo un informe de ESPNcricinfo. No hay nada de malo en romper la tradición, pero aquellos en Australia a quienes les encanta decir «siempre lo hacemos de esta manera» deben aceptar que la tradición de hecho se ha roto en las cenizas. Se espera que Perth sea dinámico y los australianos sienten que esto no será del agrado de los ingleses. Tres de los Las últimas cinco series de pruebas en Australia comenzaron en Perth, siendo India el único país que venció a los anfitriones allí.

Ambos, el primer partido de Ashes de 1982-83 y el Test de 1979-80, estuvieron llenos de controversias. En la segunda noche de la prueba de 1982-83, el jugador de bolos rápido australiano Terry Alderman sufrió una dislocación del hombro y daños en los nervios de su brazo derecho mientras atacaba a un intruso que estaba entre una pandilla de 25 que invadió el terreno de WACA. Agitaron Union Jacks cuando Inglaterra llegó a 400. Alderman, que no participó más en el partido ni en la serie de cinco pruebas, se convirtió en el primer jugador en quedar fuera de un partido debido a un choque con un espectador.

La turba enfurecida contaba con más de 25 personas. Un escritor de cartas para el Periódico australiano de críquet escribió: «Me senté allí sintiéndome enfermo y completamente repelido de que la violencia tipo fútbol se hubiera infiltrado en mi amado cricket. La ira se enfureció a mi alrededor cuando, a través de binoculares, vi la confusión y el dolor en el rostro de Alderman mientras yacía en los brazos de Allan Border. Luego me convertí en víctima de la locura. Mi cuñado estaba en el suelo con su costoso equipo fotográfico, situado cerca de la pelea. Recorrí el terreno para ver si estaba bien. Mientras buscaba mi cuñado, la pelea comenzó de nuevo y, como yo llevaba una gorra verde y dorada, un patán inglés me dio un puñetazo y él salió peor. Sólo la temporada anterior, Perth había sido testigo del feo enfrentamiento entre Dennis Lillee y Javed Miandad; el capitán de Pakistán intenta golpear al gran australiano con su bate después de recibir una patada.

La prueba de 1979-80, donde comenzó la serie que no era de Ashes, también tuvo su parte de controversia. Dennis Lillee salió para reanudar sus entradas el segundo día con un bate de aluminio. A los ingleses no les gustó el estado de la pelota después de que Lillee la cubriera durante tres carreras, y los árbitros intervinieron sólo para decirle a Lillee que tenía que regresar al vestuario y conseguir un bate tradicional. Allan Border, en su autobiografía de 1986, reveló que Rodney Marsh le dijo a su compañera Lillee: «¿Vas a dejar que estas perras Pommy te hagan eso?». Esa era justo la munición que Lillee necesitaba para mantenerse firme y volvió a salir con el bate de aluminio. Finalmente, Lillee, después de que su capitán Greg Chappell se involucrara, tuvo que literalmente tirar su bate de aluminio y tomar guardia con uno de madera.

Se ha prescindido de la tradición para el primer partido de Ashes del viernes, y el factor metal en ambos equipos será seguido de cerca. Más a Perth.

