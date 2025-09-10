Hokky Caraka finalmente abrió la votación después de que el equipo nacional indonesio U-23 no falló en la Copa Asiática

VIVA – atacante Equipo nacional Indonesia U-23, Hokky CarakaFinalmente abrió su voz después de que Garuda Muda no pudo penetrar en la Copa Asiática 2026 U-23. Se disculpó con todos los amantes del fútbol del país por no poder proporcionar los mejores resultados.

Indonesia debe ser eliminada después de perder 0-1 ante Corea del Sur en el último partido del grupo J U-23 Asian Cup. 2026 en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

En el partido, Hokky apareció como titular, pero no pudo traer un equipo para marcar un gol que se necesitaba para garantizar que los boletos sean calificados.

Para la dura realidad, Hokky entregó un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram. Hizo hincapié en que todo el equipo había intentado tanto como sea posible.

«No es el resultado que queremos, pero quiero agradecer a todos los entrenadores y jugadores del personal que han tenido problemas y han dado lo mejor para obtener los máximos resultados», escribió Hokky.

Aun así, todavía se sentía culpable porque no podía cumplir con las expectativas.

«Y quiero disculparme tanto como sea posible a todos los amantes del fútbol en el país, porque no hemos podido ir más allá», dijo.

El jugador de 21 años apareció en tres partidos de Garuda Muda en el Grupo J. Cuando Indonesia fue retenido a un empate 0-0 por Laos, fue jugado como reserva. Luego, cuando Indonesia destruyó Macao 5-0, se confiaba en Hokky desde los primeros minutos. Oponente Corea del Sur, regresó a un titular.

Pero de los tres partidos, el delantero de Persita Tangerang no anotó un solo gol. Este fracaso hizo que Hokky también dio la gran decepción, considerando que hace dos años Indonesia logró penetrar en la Copa Asiática U-23 2024 en Qatar.