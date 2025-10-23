Hogar afectado por problemas de divorcio, Hamish Daud revela el secreto de una relación duradera con Raisa

Jacarta — En medio de problemas generalizados divorcio que golpeó a su casa con raisa adriana, comunicado Hamish Daud en uno de los podcars fue lo más destacado. Contó que él y su esposa vivían en una casa «tranquila» y relación duradera a pesar de que los dos a menudo están separados por motivos de trabajo.

La boda de Hamish y Raisa, que los internautas alguna vez llamaron el Día Nacional del Desamor, ahora está en el centro de atención del público. La cuestión de la ruptura de su matrimonio surgió después de que los internautas notaron la desaparición de varias publicaciones sobre la unión de la pareja en sus respectivas cuentas de redes sociales. De hecho, se dice que han desaparecido las fotos de la celebración del octavo aniversario de bodas que se celebrará el 3 de septiembre de 2025.

Sin embargo, en medio de esta desagradable noticia, la declaración de Hamish volvió a hacerse viral durante un podcast con Luna Maya. En esta sesión, el actor nacido en 1980 hizo un repaso de cómo él y Raisa mantienen la armonía familiar.

Hamish dijo que su familia con el cantante del signo zodiacal Géminis no se preocupaba por cosas que normalmente se convierten en disputas en otras relaciones. Esto se debe a que Hamish y Raisa confían el uno en el otro.

«No peleamos por cosas por las que muchas parejas suelen pelear, como el dinero. Intentamos que todo sea justo. Si digo A, es A. La confianza es lo más importante», dijo Hamish, citado en TikTok @leylemager el jueves 23 de octubre de 2025.

También explicó que confianza Se convirtió en la base principal porque los dos a menudo estaban separados por el trabajo. Además de la confianza mutua, ambos también suelen mostrar comprensión mutua.

«Si fotografío en medio del bosque durante diez días sin señal, él tiene que entender que estoy trabajando. Del mismo modo, cuando actúa en un concierto ante miles de fans, ese es su mundo», añadió.

Aunque están ocupados y viven en un mundo lleno de atención, Hamish enfatizó que cuando regresan a casa pueden ser ellos mismos y darse espacio (burbuja) unos a otros.

«Cuando regresamos, era nuestro pequeño mundo, algo muy valioso y que había que cuidar», dijo Hamish.

Hasta ahora, ni Raisa ni Hamish han brindado aclaraciones oficiales sobre el problema del divorcio que afecta a su hogar. Sin embargo, los nombres Raisa y Hamish continúan adornando la página de temas de tendencia en X (Twitter) y se convierten en un tema candente de conversación entre los internautas en varias redes sociales.