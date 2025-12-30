Hodak abre su voz de cara al duelo asiático de la Liga de Campeones AFC Dos, Persib está listo para enfrentar a Ratchaburi

VIVA – Persib Bandung Es seguro que se enfrentarán al representante de Tailandia, el Ratchaburi FC, en octavos de final. Segunda Liga de Campeones AFC 2025/26. Esta confirmación se obtuvo después de que la Confederación Asiática de Fútbol o AFC realizara un sorteo oficial en la AFC House, Kuala Lumpur, Malasia, el martes 30 de diciembre de 2025.

Los resultados del sorteo también confirmaron los posibles oponentes que el entrenador de Persib había anticipado previamente. Bojan Hodak. Antes del sorteo, Hodak destacó que su equipo estaba preparado para enfrentarse a cualquiera en la fase eliminatoria de la competición asiática.

Como ganadores de grupo, Persib tiene el potencial de enfrentarse a los segundos de los Grupos E, F y H, a saber, Cong An Ha Noi de Vietnam, Ratchaburi FC de Tailandia y Pohang Steelers de Corea del Sur. De los tres candidatos, Hodak admite abiertamente que la fuerza de los Pohang Steelers está al más alto nivel.

Sin embargo, el técnico croata cree que Persib todavía tiene la oportunidad de enfrentarse a todos los rivales potenciales, incluido Ratchaburi, finalmente seleccionado en el sorteo.

«Pero creo que podemos luchar contra cualquiera», afirmó Hodak, el martes 30 de diciembre de 2025, citado en el sitio web Persib.

Hodak también dijo que Ratchaburi y Cong An Ha Noi eran equipos que Persib podía igualar relativamente. Según él, la preparación mental y la concentración durante los dos partidos del partido determinarán realmente el resultado final.

En el proceso de sorteo, Persib se unió al bote del ganador del grupo de la región oriental junto con Macarthur FC de Australia, Gamba Osaka de Japón y Tampines Rovers de Singapur. Mientras tanto, Ratchaburi está en el bombo dos con Cong An Ha Noi, Bangkok United y Pohang Steelers.

Al sorteo de los octavos de final de ACL Two también asistió la directora ejecutiva adjunta de PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan. La procesión de lotería también contó con la leyenda de Persib, Atep, como asistente del anfitrión.

Los octavos de final de la Liga de Campeones AFC Dos se jugarán en formato de ida y vuelta. Está previsto que Persib juegue el partido de ida en casa en Ratchaburi el 11 o 12 de febrero de 2026. Mientras tanto, el partido de vuelta tendrá lugar una semana después, con Persib como anfitrión.

Hodak espera contar con el pleno apoyo de Bobotoh cuando Persib aparezca en casa más tarde. Según él, el ambiente en un estadio lleno de aficionados influye mucho en el rendimiento del equipo y en la comodidad de los rivales.