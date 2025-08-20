HNW dice que el KPK no se apresura a la corrupción de la cuota del hajj

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Hidayat Nur Wahid o Hnw enfatizó que KPK Debe tener una fuerte prueba de encontrar si desea anunciar su estado ex Ministro de religión Yaqut cholil qouumas relacionado con los supuestos casos corrupción En la determinación de la cuota y mantenimiento de la peregrinación al Ministerio de Religión 2023–2024.

«En mi opinión, por supuesto, el anuncio del estado se basa en la evidencia propiedad y la evidencia obtenida», dijo HNW en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el miércoles.

Esto fue dicho por HNW, quien también es miembro de la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, respondió a la búsqueda de la casa de Yaqut Cholil realizada por el KPK el viernes 15 de agosto de 2025.

Ministro de Religión YAQUT COLLIL QUUUMAS COLECTO DE LLAMADAS DE KPK

Por lo tanto, dijo que el KPK no necesitaba apresurarse al anunciar el estado de Yaqut si no había recibido pruebas sólidas de su participación en el presunto caso de determinación de corrupción Haji soñando.

«Cuando busca, resulta que la prueba no se ha obtenido, no se puede anunciar, también a toda prisa, mientras que la prueba no es suficiente no es buena», dijo.

La precaución, dijo, es necesario hacer el KPK para evitar la aparición de calumnias y polémica en la comunidad del caso Rasuah.

«Entonces, deberíamos invitar al KPK a aplicar al profesional, lo que realmente presenta una solución y entonces no permite que flotación sea calumnia», dijo.

Anteriormente, el viernes (15/8), los investigadores de KPK registraron la casa del ex ministro religioso Yaqut Cholil Quyumas en East Yakarta y la Casa del Ministerio de Religión de Aparatos civiles en Depok, West Java.

Desde la búsqueda en las dos ubicaciones, el portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que el KPK confiscó varios documentos, evidencia electrónica y una unidad de vehículos de cuatro ruedas.

«El KPK expresó su gratitud y aprecio al público y otras partes que continúan apoyando al KPK en el manejo de este caso. Además, el cambio de la cuota de peregrinación tiene un impacto directo en la longitud de la cola de peregrinos para poder cumplir esta santa adoración», dijo.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.



El ex ministro religioso, Yaqut Cholil Qouumas (izquierda), cuando llegó al KPK

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones. En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, y una de ellas fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS. (Hormiga)