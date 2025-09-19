¡Hito! El 19 de septiembre fue conmemorado oficialmente por el Día Nacional de Seguridad de LLAJ

Yakarta, Viva – Hoy, 19 de septiembre de 2025 se registra como un impulso importante en la historia. transporte Indonesia. Por primera vez, esta nación conmemora oficialmente el día Seguridad Tráfico y National Road Transportation (LLAJ), un paso estratégico que es un hito para los esfuerzos para reducir la gran cantidad de accidentes de tráfico en el país.

El nacimiento del Día Nacional de Seguridad LLAJ es una implementación real del Plan Nacional de Seguridad General (RUNK) que durante años no se ha realizado plenamente.

Esta iniciativa fue iniciada por el jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) PolriEl inspector general Agus Suryonugloho, y recibió el pleno apoyo de todos los interesados ​​en los 5 pilares de Runk, a saber, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, Bappenas y otras instituciones relacionadas.

Policía de la policía Policía de la policía Agus Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«La conmemoración del Día Nacional de la Seguridad LLAJ es un impulso conjunto para fortalecer el compromiso cruzado en la reducción de la cantidad de accidentes de tráfico, que aún son altos y hay muchas víctimas de la edad productiva», dijo el jefe de policía nacional del inspector general de la policía, Agus Suryonugroho.

La Policía Nacional a través de Korlantas está comprometida a fortalecer la educación y la aplicación de la ley. «Continuaremos fomentando la disciplina del tráfico y tomando medidas enérgicas contra las violaciones que tienen el potencial de causar accidentes», dijo Agus.

El apoyo de las partes interesadas se refleja en las declaraciones de varias partes. El Ministerio de Transporte enfatizó la importancia de la integración del transporte y los estándares de seguridad. «El día de seguridad de LLAJ es un recordatorio de que cada política de transporte pone la seguridad como una prioridad», dijo el Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi.

El Ministerio de Obras Públicas enfatizó su compromiso de presentar una infraestructura vial más segura. «El diseño y la construcción de la carretera siempre deben estar orientados hacia la seguridad del usuario», dijo el ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo.

El Ministerio de Salud destaca los aspectos del manejo de las víctimas de accidentes. «La capacidad de los servicios de emergencia debe continuar mejorando para salvar más vidas», dijo el Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin.

Bappenas enfatizó la importancia de incluir problemas de seguridad del tráfico en el Plan Nacional de Desarrollo. «La seguridad vial debe ser parte de la planificación sostenible del desarrollo para que se sientan los beneficios en las generaciones», dijo el jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy.

Otras partes interesadas, como los observadores de transporte y los académicos, afirman que esta determinación es un gran salto. «La seguridad del tráfico no es solo un problema técnico, sino que se refiere a la calidad de vida de la generación de la nación», dijo uno de los expertos en seguridad del transporte, Tri Tjahjono.

Se espera que esta advertencia sea un punto de inflexión, así como un medio de consolidación nacional, por lo que la seguridad vial ya no es solo un eslogan, sino que realmente se convierte en un movimiento conjunto que toca aspectos de regulación, infraestructura, educación, aplicación de la ley, para manejar después del accidente.

Con la presencia del Día Nacional de Seguridad LLAJ, Indonesia ahora tiene un espacio especial para recordarle al público que la seguridad es una responsabilidad compartida. Más que eso, esta determinación confirma la gravedad del estado en proteger a sus ciudadanos del riesgo de accidentes de tráfico que tienen un amplio impacto en la vida social y económica de la nación.