Hit Songwriter para los Monkees y otros fue 86

Bobby Hartun compositor que coescribió algunos de los mejores éxitos de los monosy un artista intérprete en el derecho propio que hizo el Top 10 como miembro del dúo Boyce y Hart, murió el miércoles a los 86 años. Su esposa Maryann dijo que la muerte de su esposo se produjo después de una larga enfermedad.

Hart estuvo asociado a lo largo de su carrera con el coguionista Tommy Boyce. Juntos, escribieron una serie de grandes éxitos para los Monkees, incluida la canción principal de la serie de televisión que generó al grupo, «(Tema de) The Monkees», así como el sencillo No. 1 de 1966 «Last Train to Clarksville» y los singles de seguimiento «I Wanna Be Free», «(No soy tu) Steppin ‘Stone» y «Palabras».

El tema «Monkees» no era su única canción de televisión indeleble; El dúo también escribió el tema del jabón de larga duración «Días de nuestras vidas. »

Otra canción que se convirtió en un estándar, «Hurt So Bad», fue el primer éxito número 10 de POP para Little Anthony y los Imperiales, antes de ser cubierto por actos de Lettermen a Linda Ronstadt (cuya portada alcanzó el número 8 en 1980). Las otras canciones del dúo incluyeron «Come A Sittle Bit Closer» para Jay y los estadounidenses, un éxito publicitario número 3 en 1964.

Hart también fue un nominado al Oscar, con «Over You», una canción de «Tender Mercies», en la que Robert Duvall retrató a un cantante de country, que fue presentado para un Premio de la Academia en 1983; Su coguionista para eso fue Austin Roberts.

Aunque Boyce y Hart se mantuvieron mejor conocidos por ayudar a establecer a los Monkees como Charttoppers reales, así como estrellas de televisión, encontraron éxito por su cuenta como dúo, lanzando tres álbumes y encontrando éxito con un gran éxito, en medio de una serie de singles de menor liquidación. Su sencillo de venta de oro «Me pregunto qué está haciendo esta noche» llegó al número 8 en el Billboard Hot 100 en 1967.

Cantantes y compositores Bobby Hart & Tommy Boyce, alias Boyce y Hart, el periódico adolescente «A Closer Look»

Como dúo, se realizaron a fines de la década de 1960, pero a mediados de la década de 1970 volvieron a reunirse en el estudio junto con los ex miembros de los Monkees Micky Dolenz y Davy Jones por lo que se vio ampliamente como un intento de formar una nueva versión de los Monkees, llamó a Dolenz, Jones, Boyce & Hart. El supergrupo no tuvo ningún éxito en las listas y la colaboración solo duró un álbum de estudio de 1976; Tuvieron un impacto algo mayor como acto de gira.

Boyce y Hart también hicieron una serie de apariciones en televisión durante su breve apogeo como dúo en la década de 1960, apareciendo en «Bewitched», «The Flying Nun» y «I Dream of Jeannie».

Foto de Boyce & Hart de Michael Ochs Archives/Getty Images

Hart jugó en algunos de los éxitos que coescribió también con Boyce, como tocar el órgano Vox Continental en la versión de los monkees de «(No soy tu) STEPPIN ‘Stone». Esa canción fue grabada por primera vez por el Liverpool Five y luego Paul Revere y los Raiders antes de que los Monkees la llevaran al No. 20 en el Hot 100.

Tommy Boyce murió por suicidio en 1994 a los 55 años.

Bobby Hart nació Robert Luke Harshman el 18 de febrero de 1939 en Phoenix, Arizona. Cambió su nombre a instancias de un gerente cuando comenzó una breve carrera como artista en solitario con el sencillo «Girl in the Window» de 1960.

En 2015, Hart publicó una autobiografía, «Psychedelic Bubble Gum: Boyce & Hart, The Monkees, y convirtiendo al caos en milagros,«Coescrito con Glenn Ballantyne.

Más recientemente, publicó otro libro co-digno de Ballantyne, esta vez centrándose en su práctica espiritual y no en su carrera. «Yoga y tu poder del alma oculta: un nuevo camino hacia el amor, la felicidad y la abundancia usando la antigua sabiduría de Niyama de Yoga», lanzado en 2024, expuesto en su defensa de Kriya Yoga y las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, fundador de la comunión automática y autor de «Autobiography of a Yogi».

Hart se casó con Maryann en 1980 y compartieron un gran interés en los retiros de meditación. «El trabajo de composición de canciones de Bobby articuló con precisión la energía juvenil y las emociones al mundo», dijo su esposa en un comunicado: «Pero su trabajo del alma trajo felicidad, satisfacción y paz a nuestro hogar».

Junto con Maryann, a Hart le sobreviven los hijos Bret y Bobby Jr., de un matrimonio anterior a Becky; varios nietos y bisnietos; y sus hermanas Deborah y Rebecca.

Un representante dice que el servicio conmemorativo de Hart será privado, seguido por una celebración pública en la primavera de 2026 en Los Ángeles. En lugar de flores, la familia sugiere que las donaciones se dirijan a la comunión de autorrealización.