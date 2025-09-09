Hit por una reorganización, Budi Arie se enorgullece de haber luchado con Prabowo

Yakarta, Viva – Budi Arie gracias al presidente Prabowo Subianto porque ha sido confiado como servido como Ministro de Cooperativas. Aunque ha sido reemplazado por Ferry Juliántono, Budi Arie dijo que estaba orgulloso de haber luchado en el gobierno de Prabowo.

Leer también: PRABOWO: BRICS tiene un país con la economía a la riqueza natural más grande



También consideró la importancia del surgimiento de las cooperativas como los principales pilares de la economía del pueblo. Él cree que las cooperativas jugarán cada vez más un papel importante en la realización de bienestar público.



Presidente del Voluntario de Projo, Budi Arie Setiadi en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, viernes 7 de marzo de 2025

Leer también: PRABOWO: los pilares de estabilidad BRICS son muy fuertes en la situación geopolítica internacional



Budi Arie dijo esto a través de su carga de redes sociales de Instagram el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Estoy muy agradecido y orgulloso de haber sido confiable para ser parte de la administración del presidente Prabowo Subianto. Con toda la energía, los corazones y las mentes, la luchamos juntos en la era del surgimiento de las cooperativas de que creo que será la columna vertebral de la economía del pueblo», escribió, citó el martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Menkop Ferry Juliántono Promise para la Ley Nacional de Cooperativa



Según él, los pasos dados por el presidente siempre se basan en los intereses de la gente y el pueblo indonesio. También rezó para que el renacimiento de las cooperativas en Indonesia pudiera traer prosperidad y prosperidad a todos los pueblos indonesios.

«Esperemos que la lucha y el ascenso de las cooperativas continúen por el logro de la justicia, la prosperidad y el bienestar de todos los indonesios», dijo Budi Arie.

«Gracias profusamente a la familia extendida del Ministerio de Cooperativas por la unión, el apoyo y la dedicación de que hemos vivido juntos hasta ahora. Seguimos unidos, armoniosos, apoyados mutuamente y continuamos trabajando duro para el logro de la Indonesia de oro de 2045», continuó.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló oficialmente el ferry Joko Juliántono como ministro de cooperativas. Ferry reemplazó a Budi Arie Setiadi como ministro.

Esta inauguración estuvo de acuerdo con el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Ministro del Estado del Gabinete Rojo y Blanco para 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento de oficina con el ferry Juliántono.



Ferry Juliántono fue nombrado Ministro de Cooperativas

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.