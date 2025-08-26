Hit por PHP Kuwait, PSSI sospechaba que había un sabotaje para el equipo nacional indonesio

VIVA – Las noticias impactantes llegaron antes del partido de la FIFA septiembre de 2025. Equipo nacional Indonesia seguramente será cancelada contra Kuwaiti en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, 5 de septiembre.

Leer también: Viral nuevamente en el momento de Pratama Arhan hizo un Bangkok United Saling Reporter, ciudadano: ¡reparando este Han!



Presidente Pssi, Erick thohirevaluó que había una irregularidad detrás de la decisión unilateral de la Federación de Fútbol de Kuwaitan (KFA) que de repente canceló el partido. De hecho, había sospechado que había un intento de sabotear contra el equipo nacional de Garuda.

Erick expresó su sospecha al presentar a Alexander Zwiers como director de ingeniería de PSSI en Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Gerald Vanenburg anuncia 23 jugadores del equipo nacional U-23 indonesio en los clasificatorios de la Copa Asiática 2026



«Ciertamente lo sentimos mucho porque la preparación ha sido hace mucho tiempo. Todo ha sido bloqueado. Tenemos planes contra el equipo de Medio Oriente, Kuwait y el Líbano. Inicialmente también podemos interpretar mal.

Según Erick, la sospecha surgió porque PSSI había organizado todos los detalles de la preparación, pero de repente Kuwait canceló su llegada.

Leer también: La naturalización fue aprobada por el DPR, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans defendieron inmediatamente al equipo nacional indonesio



A pesar de ser sospechoso, Erick finalmente asoció la decisión de Kuwait ante sus problemas internos. Porque Kuwait no solo canceló el partido contra Indonesia, sino que también renunció a varios otros torneos.

«Ahora eso es lo que podría haber un problema interno que no quiero acusar. Pero hemos enviado una fuerte carta a Kuwait», dijo Erick.

Sin detenerse allí, PSSI también traerá este problema a la Confederación de Fútbol Asiático (AFC).

«Y no sabemos solo unos días [belakangan]mientras la preparación está lista. Ahora también informaremos a AFC «, dijo Erick.

En una carta a la AFC, PSSI destacará la cancelación del Kuwait unilateral Equipo nacional indonesio.

«Sí, su problema [Kuwait] Cancelar la próxima vez. Especialmente en EE. UU. Y hay varios torneos. Si no sé el problema interno, no vivo en Kuwait. Así que tengo miedo de decir mal «, dijo Erick.

Aunque decepcionado, Erick enfatizó que PSSI no permanecería en silencio. Ahora están buscando un oponente de reemplazo para que el equipo nacional de Indonesia aún pueda competir en la jornada de la FIFA en septiembre.

«Sí, este es un esfuerzo, sea paciente primero. Sí, debe haber [kerugian]. Así que tratamos de encontrar un oponente de partido. Jordan no puede, Jordan se ha clasificado para la Copa del Mundo «, explicó Erick.