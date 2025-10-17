Historias místicas en los alrededores de la prisión de Nusakambangan ponen la piel de gallina

NusakambanganVIVA – El nombre Nusakambangan está en el centro de atención tras la transferencia de un ex artista Ammar Zoni a la prisión Clase II A Karanganyar en la isla Nusakambangan. Se sabe que Ammar Zoni se encuentra en prisión desde el jueves 16 de octubre de 2025.

Tras el traslado de Ammar Zoni a la prisión de Karanganyar en Nusakambangan, bastantes personas buscaban información sobre las prisiones de la isla. Teniendo en cuenta que Nusakambangan es conocida por su imagen inquietante, esta zona incluso recibe el sobrenombre de «Isla de la Muerte». Esta etiqueta está firmemente adherida porque la isla alberga decenas de prisiones y un lugar de ejecución de convictos graves.

Hablando del lugar donde fueron ejecutados los prisioneros graves, se sabe que varios prisioneros, como el autor del atentado de Bali en 2002, es decir, Amrozi, Ali Gufron y el Imam Samudra, fueron ejecutados allí. Aparte de eso, el gran narcotraficante Fredy Budiman, que fue atrapado en un caso de drogas, también fue ejecutado en el campo de tiro de Panaluan, Nusakambangan.

No solo eso, Nusakambangan también resulta tener una historia misteriosa que pone la piel de gallina. Muchos residentes y funcionarios penitenciarios que estaban de servicio admitieron haber visto u oído sonidos inusuales.

¿Cómo es entonces su confesión? Según el programa de YouTube On The Spot de TRANS7, uno de los lugares que encierra un misterio es Nirbaya Hill. Según uno de los funcionarios de prisiones que ha trabajado allí durante mucho tiempo, Sudarsono, se sabe que en este lugar se ejecutó a dos ciudadanos nigerianos, Samuel Iwuchukwu Okoye y Hansen Anthony Nwaolisa, que estuvieron involucrados en un caso de drogas en 2008.

«A veces las personas que trabajan aquí como recolectores de caucho de rutina escuchan voces que piden ayuda, ‘todavía me gusta viajar, ¿por qué me detienen aquí?’, están bastante confundidos, terminan corriendo, confundidos sobre de dónde viene el sonido. Después de darse cuenta de que están corriendo, se detienen, ‘Oh, sí, ahí es donde está la ejecución'», dijo.

Aparte de eso, también hay un árbol de frangipani en el cruce en forma de T. Si va a la izquierda, siga la carretera pavimentada hacia la prisión de Permisan, Kembang Kuning, Pasir Putih y la prisión de Besi. El camino es asfalto negro. Mientras tanto, a la derecha, hay un camino de cemento que conduce a la prisión especial para prisioneros de alto riesgo, la prisión de Karanganyar.