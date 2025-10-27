‘Historias de una mentira’ recogida para las ventas por Odd Slice Films

Empresa de ventas recién lanzada Películas extrañas ha abordado “Historias de una mentira”, dirigida por Olia Verriopouloudebido al estreno mundial en IDFA en la sección Luminous, y nominada al premio a la mejor ópera prima. Un clip se estrena a continuación.

La película es una “investigación personal lúdica sobre las razones detrás de ocultar un diagnóstico de cáncer a los pacientes, cuestionando si el silencio protege (o daña) a las personas que amamos”.

La película pregunta: ¿Qué efecto tiene ocultar (o revelar) la verdad en el estado mental de un paciente? ¿Es mejor no saber nada o sólo lo mínimo? ¿Difiere de un paciente a otro? ¿Ocurre en Grecia porque el griego no tiene una palabra para “infantilizar”, o por temor a que simplemente pronunciar la “palabra con C” abriera la caja de Pandora, con consecuencias imprevisibles?

“Con curiosidad, humor y corazón, la directora se sumerge en una cultura del silencio, hablando con los profesionales médicos de su círculo más cercano (incluido su teatral padre), mientras confronta mitos, miedos y hábitos familiares”, según un comunicado.

Martina Droandi, de Odd Slice Films, ex ejecutiva de ventas y adquisiciones de Autlook Filmsales, con sede en Austria, dijo: «‘Stories of a Lie’ está llena de imágenes sorprendentes, que revelan una imaginación de Olia que realmente admiro. Su película mantiene un raro equilibrio de ligereza y profundidad, moviéndose originalmente entre el humor y la vulnerabilidad sin perder nunca la verdad emocional.

«El tema que explora no es convencional: un dilema filosófico y ético sin respuestas fáciles. Abordarlo a través de una lente personal fue una elección audaz y funciona maravillosamente. ‘Historias de una mentira’ es una película tierna, inteligente y profundamente humana que estoy entusiasmada de representar».

En el catálogo de Odd Slice Films también figuran “Amilcar” de Miguel Eek (IDFA, competición Envision, 2025), “Afterlives” de Kevin B. Lee (DocLiboa, BFI London, 2025) y “Silent Observers” (IDFA, 2024, ganadora del premio al mejor documental en el DOK.Münich, tres premios en los premios del cine búlgaro y el premio a la visión artística en el DocAviv).

“Stories of a Lie” está producida por Mina Dreki para Marni Films en Grecia y Gaëlle Jones para Perspective Films en Francia, en coproducción con Tamarisk, Filaos Productions y Yellowgroove. La película cuenta con el apoyo del Centro Helénico de Cine y Audiovisual – Grecia Creativa, ERT Hellenic Broadcasting Corporation y el CNC en Francia.