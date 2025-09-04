Historias de los comerciantes del distrito de Pilu de Blok Mang Mangguh Quiosco para llenar, elevar los pies del costo de alquilar

Yakarta, Viva – un número comerciante Umkm de distrito Blok MSouth Yakarta se quejó de los aumentos de precios costura parar En el bloque M hasta que tuvieron que cerrar sus esfuerzos y levantar los pies del lugar.

El propietario de la tienda PAO Tiam Blok M le dice a su corazón después de construir un negocio de un quiosco sucio para poder apoyar el área de Blok M, pero se vio obligado a irse después de una persona que jugó el precio del alquiler.

Este hombre de 26 años afirmó venir y comenzar su negocio desde cero con su colega. Aceptó el quiosco en un barrio pobre para que las renovaciones con dinero personal alcanzaran Rp14 millones.

«Llegamos en condiciones muy inapropiadas, todas las condiciones del quiosco estaban gravemente dañadas, barrios marginales, destruidos y deben repararse todo, así como renovaciones completas y todos nuestros fondos personales, que requieren muchos fondos para todo», se citó el jueves 4 de agosto de 2025.



«Si yo mismo por mi quiosco de 3 m2, el tamaño de Rp. 14 millones era RP.

Entonces T reveló que su negocio siempre estaba lleno, sin siquiera mirar el día, ambos días de semana hasta las vacaciones. La facturación obtenida puede alcanzar Rp2 millones por día.

«Tan ocupado como eso (el comprador). Todos los días está lleno, es casi desconocido para la palabra solitario. Una facturación es alrededor de Rp. 500 mil a Rp. 2 millones», dijo T.

Además, admitió que después de la cantidad de comerciantes que abrieron un negocio en el lugar, esto también tuvo un impacto lleno de gente en los viejos comerciantes que estaban callados con los compradores.

«Además, nosotros somos los que reviven esta área nos volvemos virales y se llenamos de desarrollar esta área en un área culinaria y tenemos un impacto en los restos de los antiguos comerciantes que venden en el campo de vigilancia, óptica y similares», dijo T.

Lamentó la existencia de una persona que había elevado el precio de alquiler para que él y otros propietarios de MIPYME se fueran de ese lugar. Incluso los comerciantes que han contratado quioscos durante mucho tiempo también afirmaron estar tristes y molestos con esta persona.

«Había un comerciante equivocado a mi lado, no se unió a esta persona a pesar de que era un viejo comerciante, estaba muy triste y molesto con las acciones de su colega. Aunque ya era bueno, también estaba agradecido porque los jóvenes podíamos hacer que este lugar fuera lleno, estaba muy feliz de aumentar rápidamente los compradores», dijo T.

Lo mismo fue reconocido por el propietario de la tienda de uno de los otros alimentos con las iniciales xx (44). Fue la séptima persona que alquiló un quiosco en el lugar y llegó en una condición destruida.

Tuvo que gastar un dinero personal que no es pequeño para arreglar el quiosco para sus ventas.

«Ese fue mi séptimo inquilino. Al principio (lugar) murió completamente muerto.

Debido al acto de la persona, él y sus colegas dejaron su pie. Incluso hay algunas tiendas que devuelven la forma como el primer alquiler.

Como resultado de esta persona, XX afirmó estar cuidando los lugares temporales que habían sido facilitados por el gobierno provincial de DKI Yakarta. Pero espera que el MRT también respalde la determinación de los precios de alquiler para las MIPYME.

«No hemos abierto (nuevamente), todo esto es nuevo, por lo que hay un proceso ayer solo verificado todos los datos. Pero hasta ahora nuestro movimiento desde la primera área hasta la segunda área fue facilitado, dado un lugar para acomodar temporalmente, por lo que somos muy, muy útiles. Solo esperamos, porque MRT también posee el buen gobierno, con suerte, como nosotros también estamos respaldados. XX.