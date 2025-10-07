Historias de ciudadanos indonesios en Qatar Dificultad para obtener boletos del equipo nacional de Indonesia Sub-17 en la Copa Mundial

Qatar, Viva – Ciudadano indonesio que vive en Qatar enfrenta sus propios desafíos cuando quieren apoyar Equipo Nacional Indonesio U 17 directamente sobre Copa del Mundo U 17 2025.

Artantie, un ciudadano indonesio que se ha establecido 18 años en Qatar, reveló que Boleto Difícil de obtener porque no se vende por diáspora y solo se proporciona para invitados. Incluso vivió a unos 5 minutos de la ubicación del partido, a saber, en el área de Aspire Zone, Al Rayyan.

«Dijo que el boleto era solo para invitados a los invitados. Pero yo mismo no he recibido información válida de la embajada de Indonesia aquí», dijo Artantie a Viva.co.id.

El precio oficial del boleto para este evento se informa a partir de 100 mil rupias por un día viendo varios partidos en el mismo estadio. Sin embargo, para los partidos del equipo nacional U-17 indonesio, la distribución de boletos para ciudadanos indonesios extranjeros aún no está clara.

Horario del partido de equipo nacional indonesio U-17 en la Copa Mundial Sub-17 2025 2025

El equipo nacional U-17 indonesio se unió en el Grupo H con Zambia, Brasil y Honduras. Todos los partidos de fase grupal tendrán lugar en la Zona Aspire, Al Rayyan, Qatar.

Siguiendo el horario del partido de Garuda Muda:

Martes 4 de noviembre de 2025 – Indonesia vs Zambia

Viernes 7 de noviembre de 2025 – Brasil vs Indonesia

Lunes 10 de noviembre de 2025 – Honduras vs Indonesia

Para calificar para la próxima ronda, Indonesia debe parecer competitiva contra equipos fuertes en este grupo, especialmente Brasil, que es el oponente más difícil de su grupo.