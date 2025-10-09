Historial de Ahrie Sonta, ex asistente de Prabowo que ahora es un general de una estrella

Jacarta – Ahfieex asistente del presidente Prabowo Subianto, ascendido oficialmente a General de brigada (Brigjen) en una ceremonia de ascenso hacia y dentro de las filas de oficiales de alto rango (pati) de la Policía Nacional que se llevó a cabo en Rupattama de la Jefatura de la Policía Nacional, el lunes 6 de octubre de 2025 por la noche.

El ascenso convirtió a Ahrie en uno de los 27 agentes de la Policía Nacional que recibieron un ascenso. De este número, cuatro oficiales fueron ascendidos a Comisionado General (Komjen), ocho se convirtieron en Inspector General (Irjen) y otros 15, incluido Ahrie, ostentaron el rango de General de Brigada.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Pol Sandi Nugroho, dijo que este ascenso era una forma de reconocimiento a la dedicación e integridad de los oficiales de alto rango en el mantenimiento de la seguridad y el orden público.

«Esta promoción no es sólo un símbolo de honor, sino también un mandato para continuar mejorando el profesionalismo y el servicio a la comunidad», dijo Sandi en su declaración.

2002 Graduado de la Academia de Policía, con experiencia en Operaciones Estratégicas.

Ahrie Sonta nació en Bandung el 2 de abril de 1981 y se graduó de la promoción de 2002 de la Academia de Policía (Akpol). Desde el comienzo de su carrera, Ahrie ha sido conocido como una figura dura y con gran integridad, especialmente en el campo de la investigación y las operaciones especiales.

Ha servido en varias áreas estratégicas, desde la Policía de Java Oriental, la Policía de Metro Jaya hasta la Jefatura de Policía. Aparte de eso, Ahrie también ha estado involucrada en operaciones de seguridad en Sulawesi Central y Papúa, incluida la Fuerza de Tarea Especial de la Operación Nemangkawi (Satgassus), que se centra en la erradicación de grupos criminales armados en Papúa.

Uno de sus mayores logros se registró en 2018, cuando se desempeñó como Jefe de la Unidad II Subdirección II de la Dirección de Estupefacientes de la Policía de Metro Jaya. En dos meses, logró descubrir más de 100 kilogramos de narcóticos y desmantelar un gran sindicato de Taiwán en las aguas de Tanjung Berakit, isla de Bintan, con pruebas que alcanzan las 1,6 toneladas de metanfetamina.

Implicado en la detención de Djoko Tjandra

El nombre de Ahrie Sonta volvió a surgir en julio de 2020, cuando formó parte del equipo que arrestó al importante fugitivo Djoko Tjandra en Malasia. El fugitivo en el caso de corrupción de transferencia de derechos de cobro del Banco Bali (Cessie) fue arrestado con éxito después de 11 años de fuga.

Este éxito es uno de los momentos importantes en la historia de la erradicación de la corrupción por parte de la Policía Nacional.