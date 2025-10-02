¡Historia! Piloto del piloto de la Fuerza Aérea Sugiyanto ganador de Borama KF-21 desde el asiento delantero

Yakarta, Viva – Piloto de la Fuerza Aérea (AU) con firma de llamadas ‘Mamut‘ Coronel de PNB Mohammad Sugiyanto Sometido con éxito la primera prueba de vuelo como una plaza delantera en el prototipo avión de combate Generación 4.5 KF-21 Borama.

Leer también: Filas de aviones de combate se atracará en el cielo de Monas en el 80 aniversario del TNI, ¡hay 156 aviones!



Citando información oficial Soy En Instagram, el vuelo tuvo lugar en Sacheon, Corea del Sur, el martes 30 de septiembre de 2025.

Primera prueba de vuelo en el asiento delantero

Leer también: TNI Air Force Llegada de un nuevo avión de combate T-50i realizado en Corea del Sur en noviembre





Coronel del piloto de la Fuerza Aérea Sugiyanto (asiento delantero) KF-21 Boramae

En una misión de una hora, el coronel Sugiyanto realizó pruebas de rendimiento y aspectos de estabilidad y control a una altitud de 10,000 a 20,000 pies. No estaba solo, pero estuvo acompañado por Koh Hwi Seok, un piloto de prueba de Corea Aeroespace Industries (KAI).

Leer también: Boeing comenzó a construir el avión de combate sigiloso F-47, llamado la sexta y más sofisticada generación que F-22



Este logro marca el nuevo nivel de participación de Indonesia en el proyecto junto con el desarrollo del avión de combate de 4.5 generaciones.

Al sentarse en el asiento delantero, el papel de Sugiyanto ya no se limita a los observadores, sino como el piloto principal en el control de los aviones de combate que son uno de los ambiciosos programas de Asia en el campo de la defensa.

Para el coronel Sugiyanto, este logro no es la primera experiencia con KF-21. Anteriormente, el 16 de mayo de 2023, había hecho historia como el primer piloto extranjero en participar en la prueba de vuelo, pero en ese momento estaba duudk en el asiento trasero.

La participación del coronel Sugiyanto en la fase de prueba de vuelo es parte de la implementación real de la cooperación de defensa de Indonesia-South Corea. El programa KF-21/IF-X no solo se centra en la producción de aviones de combate modernos, sino que también está dirigido a fortalecer la transferencia de tecnología, compartir experiencias y mejorar la calidad de los recursos humanos en el sector de defensa.

Con la participación directa del piloto de la Fuerza Aérea en la prueba de vuelo, Indonesia ganó una gran oportunidad para absorber la última tecnología y aplicarla al desarrollo de la capacidad de la industria de defensa nacional.

El éxito de la prueba de vuelo realizada por el coronel Sugiyanto es una prueba clara de que Indonesia no solo actúa como socio financiero, sino también como socio activo en cada fase del proyecto KF-21.

En la actualización de subtítulos, la Fuerza Aérea espera que el programa KF-21 no solo fortalezca la flota aérea indonesia, sino que también fomente la profesionalidad de adaptativo, moderno, profesional, superior y humanista (efectivo).