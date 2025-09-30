Historia para el DPR, la esposa de Arya Daru está confundida acerca de que la policía confiscó su condón

Yakarta, Viva – esposa de Diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, dijo que estaba sorprendido porque los investigadores de la policía de Metro Jaya confiscaron sus pertenencias personales con respecto a la muerte de su esposo.

Leer también: La esposa estuvo de acuerdo en que el caso Arya Daru se abrió nuevamente y el cuerpo fue exhibido



Reconoció que las sandalias rosadas a los anticonceptivos o condón confiscado Policía En la sala de embarque de su esposo está suya.

«Los artículos femeninos que se muestran como evidencia son míos, incluidas las sandalias rosadas (y los anticonceptivos). Esas son todas nuestras pertenencias, por qué se usa como evidencia. Todos ellos tienen la mía, las nuestras», dijo Meta a los periodistas del complejo del Parlamento Senayan después de una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Jakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: La Comisión XIII solicitó que el caso Arya Daru volviera a abrir, abra la opción de exhumación





Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Meta evaluó que la policía debería confiscar otros objetos en el caso de la muerte de Arya Daru, como drones o bicicletas. «¿Por qué no un dron, plato o bicicleta que está allí?», Dijo nuevamente.

Leer también: LPSK recibe un informe familiar de Arya Daru sobre tres amenazas terroristas



Además, negó fuertemente el tema del asunto de su esposo. Meta reveló que a menudo vivía en la pensión de su esposo mientras estaba en Yakarta.

«Sí (no hay infidelidad). Esos son mis bienes todos mis bienes, ahora todos saben», dijo.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.



La joven sala diplomática de Kemenlu Arya Daru fue encontrada muerta en la policía Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.