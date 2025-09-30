Historia oscura, 14 equipos de niños de la Liga de Campeones

VIVA – Campeón de la liga Conocido como la competencia de clubes más prestigiosa de Europa. Sin embargo, quién hubiera pensado, a lo largo de su historia hubo 14 clubes que optaron por boicotear este evento.

La Champions League nació en 1992 como un cambio de marca de la Copa de Europa que ha estado rodando desde 1955. El formato inicial fue simple, solo se invitaron 16 campeones de la Liga Nacional. UEFA para competir.

Sin embargo, en la década de 1950, no todas las federaciones de fútbol estuvieron de acuerdo con la idea de la competencia entre los clubes europeos. Los británicos FA y el FA escocés rechazan fuertemente el concepto de la Copa Europea, incluso en línea con su actitud que en ese momento tiende a cerrar de las relaciones internacionales.

Como resultado de la presión de FA, Chelsea se negó a aparecer en la primera edición de la Copa Europea. Del mismo modo con Aberdeen, el campeón de la liga escocesa en ese momento. En cambio, se confiaba en que Hibernian, que solo terminó en la quinta posición, aparecía porque era ampliamente conocida después de una gira a Sudamérica y Europa, y tenía un estadio con instalaciones de atención. Curiosamente, Hibs avanzó con éxito a las semifinales antes de detener a Stade de Reims.

Otro drama apareció en 1958/59. Manchester United recibió una invitación especial después de la tragedia de Munich, pero FA nuevamente rechazó su participación.

El boicot también ocurre debido a factores políticos. En 1961, el club rumano CCA Bucuresti se vio obligado a renunciar porque el gobierno tenía miedo de ser humillado nuevamente después de perder un deslizamiento de tierra que Checoslowakia en la Copa de Europa de 1960. Hace ocho años, seis clubes del bloque oriental también se negaron a actuar después de que la UEFA reunió equipos de países involucrados en la invasión soviética a Cekoslowakia.

La lista incluye Levski Sofía (Bulgaria), Ferencevaros (Hungría), Ruch Chorzow (Polonia), Dynamo Kiev (Unión Soviética), Red Star Belgrade (Checoslovaquia) y Carl Zeiss Jena (Alemania Oriental).

En 1972, el campeón albanés, KF Vlaznia, no obtuvo el permiso del gobierno para viajar para que se renunciara automáticamente. En el mismo año, el Club de Glentoran de Glentoran también se vio obligado a boicotear debido a situaciones de seguridad en su país.

Un caso similar experimentado por Glenavon en 1970. Renunciaron debido a limitaciones de costos de viaje y problemas de visa, que obligaron a los juegos a jugar en un lugar neutral.

Este hecho confirma que la Liga de Campeones no siempre funciona sin problemas. Detrás del trofeo y la gloria de los grandes clubes, hay largos registros históricos llenos de boicots debido a la política, la seguridad, a la controvertida decisión de la Federación.