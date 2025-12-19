¡Historia hecha! El hockey sobre hielo de Indonesia gana el oro en los SEA Games 2025

VIVA – Juegos del mar 2025 es una etapa histórica para el deporte hockey sobre hielo indonesio. Por primera vez, Merah Putih ganó con éxito una medalla de oro después de pasar por un partido final tenso y lleno de drama.

Lea también: Sin mucho drama, la selección nacional de fútbol sala de Indonesia gana el oro en los SEA Games 2025



Compitiendo en el Estadio Internacional de Hockey sobre Hielo de Tailandia, el viernes 19 de diciembre de 2025, el equipo de hockey sobre hielo de Indonesia tuvo una actuación extraordinaria al vencer a la anfitriona Tailandia por un estrecho marcador de 3-2.

Indonesia tuvo que luchar duro durante todo el partido. Dos veces atrás, el conjunto rojiblanco mostró una mentalidad de acero y nunca se rindió. Los goles en los minutos finales fueron decisivos para que Indonesia lograra cambiar la situación y conseguir la medalla de oro.

Lea también: Horrorizado, el ganador de oro de los SEA Games busca un oponente comparable en Prime Kumite Championship 3



Tailandia tomó la delantera antes de que Indonesia empatara, haciendo que el primer período terminara con un empate 1-1. Al entrar en el segundo tiempo, los locales volvieron a tomar la delantera y optaron por jugar a la defensiva para mantener su ventaja.

Esta estrategia había preocupado a Indonesia. La sólida actuación del portero tailandés frustró en varias ocasiones oportunidades de oro para que Evgenii Nurislamov y sus compañeros empataran.

Lea también: Entrenador malasio de Pencak Silat acusado de atacar a los árbitros filipinos de los SEA Games 2025 y al CON filipino: No debería ser emotivo



Sin embargo, el verdadero drama se produjo en el tercer tiempo. Hacia el final del partido, Indonesia finalmente pudo igualar el marcador 2-2. Esta condición obligó a Tailandia a salir de la defensa y abrir hueco.

Indonesia aprovechó este impulso a la perfección. Un rápido contraataque resultó en el gol de la victoria que aseguró la primera medalla de oro de Indonesia en la rama de hockey sobre hielo de los SEA Games.

A lo largo de Juegos del MAR 2025El desempeño de Indonesia se considera perfecto. Indonesia está invicta desde la fase de grupos con un récord de tres victorias en el tiempo reglamentario y una en la prórroga.

En la fase de grupos, Indonesia pareció dominante al vencer a Singapur por 6-1 en el partido inaugural, luego silenció a Filipinas por 5-1 y venció a Malasia. El brillante progreso continuó en las semifinales cuando Indonesia volvió a vencer a Singapur con un marcador aplastante de 8-3.

En la final, Indonesia volvió a demostrar su clase al vencer a Tailandia, que anteriormente había tenido un desempeño impresionante durante todo el torneo.

Cabe señalar que el hockey sobre hielo solo ha participado en los SEA Games tres veces, concretamente en las ediciones de 2017 en Malasia y 2019, antes de estar ausente en 2021 y 2023. En las dos apariciones anteriores, Indonesia sólo pudo terminar en quinto lugar.

El aumento del rendimiento en los SEA Games de 2025 no puede separarse de los importantes cambios realizados por la Federación Indonesia de Hockey sobre Hielo (FHEI). La reestructuración del cuerpo técnico y la decisión de naturalizar a cuatro jugadores de Rusia han demostrado tener un impacto significativo.