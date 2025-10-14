Historia del internado islámico de Lirboyo desde el Centro de Estudios Islámicos hasta la participación de Santri en el evento de independencia

kediriVIVA – Internado islámico lirboyo En Kediri, Java Oriental, está en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue a una transmisión en el programa Xpose Uncensored el lunes 13 de octubre de 2025. La transmisión supuestamente insultó al internado islámico de Lirboyo.

La emisión del programa muestra a estudiantes y ancianos kiai de internados islámicos y va acompañada de una narración de que los estudiantes tienen que sentarse (ngesot) para poder besar la mano del Kiai. Se considera que esta narrativa insulta la dignidad de los ulemas, especialmente del anciano Kiai.

«Los dos kiai son muy ricos pero la gente es la que da los sobres. No sólo los estudiantes en edad de niños sino también los padres que conocen a los kiyais todavía están deseosos de besarles las manos. Y lo sorprendente es que es el que besa la mano quien da el sobre», se lee en un extracto de la narración leída en el programa.

El hashtag #BoycottTrans7 también se volvió viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma X, como una forma de decepción pública con la narrativa creada por el programa. Después de este incidente, bastantes personas buscaban información sobre el internado islámico. El siguiente es un resumen del internado de Lirboyo citado de diversas fuentes.

El internado islámico de Lirboyo fue fundado en 1910 por KH Abdul Karim, quien originalmente vivía en Lirboyo Village. Antes de establecerse en la aldea de Lirboyo, KH Abdul Karim enseñó en el internado islámico de Tebuireng bajo la dirección de KHM Hasyim Asy’ari, quien también se convirtió en un compañero cuando estudiaba en Syaikhona Kholil Bangkalan.

Se sabe que KH Abdul Karim está casado con Nyai Khodijah bint KH Sholeh de Banjarmlati, Kediri. Desde ese matrimonio, KH Abdul Karim ha vivido en Lirboyo Village. El traslado de KH Abdul Karim de Tebuireng a la aldea de Lirboyo se debió al estímulo de su suegro (KH Sholeh) con la esperanza de que la predicación syi’ar y islámica se difundiera más.

Luego, basándose en los deseos y la iniciativa de KH Abdul Karim, con el apoyo de sus suegros, KH Abdul Karim fundó un internado para enseñar y difundir las enseñanzas islámicas a cualquiera que quisiera buscar el conocimiento. El primer estudiante se llamó Umar de Madiun, luego Yusuf, Sahil y Somad de Magelang, y Syamsudin de Gurah, Kediri. Día tras día, durante años, el internado islámico de Lirboyo tiene cada vez más estudiantes y está empezando a ser conocido por los residentes tanto de Kediri como de fuera de Kediri.