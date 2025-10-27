Historia del Compromiso Juvenil y las figuras detrás de él

Jacarta – Cada 28 de octubre se celebra como Hari. Compromiso juvenil. Este momento histórico en el Segundo Congreso de la Juventud enfatizó la determinación de la juventud de unirse en una patria, una nación y una lengua indonesia.

Entonces, ¿cuál es la historia del Compromiso Juvenil? Citando la página Muspada del Ministerio de Cultura, el juramento de la juventud es un compromiso nacional que se formuló mediante la decisión del Segundo Congreso de la Juventud celebrado en Yakarta los días 27 y 28 de octubre de 1928.

Este compromiso es una declaración nacional de jóvenes indonesios de diversos orígenes regionales, étnicos y religiosos, uniendo su creencia en la sangre, la nación y el idioma de la unidad, es decir, Indonesia. Esta creencia se difundió ampliamente hasta convertirse en la base de todas las asociaciones nacionales de Indonesia después de los acontecimientos del Segundo Congreso de la Juventud.

El Segundo Congreso de la Juventud fue iniciado por la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPPI), una organización juvenil formada por estudiantes de toda Indonesia. Este congreso tiene como objetivo fortalecer el sentido de unidad y nacionalidad indonesia que ha crecido en las mentes y los corazones de los jóvenes.

Antes de la celebración del congreso, los jóvenes se reunieron el 3 de mayo de 1928 y el 12 de agosto de 1928. Discutieron la formación del comité, la estructura de la agenda del congreso, la fecha, el lugar y los costos.

Luego, la reunión acordó que el Segundo Congreso de la Juventud se celebraría los días 27 y 28 de octubre de 1928 en tres lugares diferentes: el edificio Katholieke Jongenlingen Bond, Oost Java Bioscoop y el Indonesische Clubgebouw (Home Boarding House, Kramat No. 106). Todos los costos serán cubiertos por las organizaciones asistentes al congreso así como las donaciones voluntarias.

Primera reunión

En la primera reunión, la tarde del sábado 27 de octubre de 1928, en el edificio Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), el presidente del Congreso, Sugondo Djojopuspito, pronunció un discurso. Espera que este congreso pueda fortalecer el espíritu de unidad en los corazones de los jóvenes.

El evento continuó con la explicación de Mohammad Yamin sobre el significado y la relación de la unidad con la juventud. Según él, hay cinco factores que pueden fortalecer la unidad de Indonesia, a saber, la historia, el idioma, el derecho consuetudinario, la educación y la voluntad.

Segunda Reunión

La segunda reunión, por la mañana del domingo 28 de octubre de 1928, en el edificio Oost-Java Bioscoop, discutió cuestiones educativas. Los dos ponentes, Poernomowoelan y Sarmidi Mangoensarkoro, sostuvieron que los niños deben recibir una educación nacional y que también debe haber un equilibrio entre la educación en la escuela y en el hogar. Los niños también deben ser educados democráticamente.