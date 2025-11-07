Historia de la madre de la víctima de la explosión en SMAN 72 Yakarta, el niño se desmayó y fue operado debido a un agujero en los pies y la cara quemada

Jacarta – Una persona Madre llamado Mistri relata los momentos en que su hijo, Zaenal Arifin, en el grado 11, se convirtió en víctima explosión De SMAN 72 YakartaComplejo Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: El misterio de la explosión de la escuela secundaria 72 en Yakarta aún no se ha revelado, la policía procesa la escena del crimen hasta la noche



Mistri admitió que se sorprendió después de recibir la noticia del conserje de la escuela de que su hijo había tenido un accidente alrededor de las 13.30 horas.

«Recibí la noticia a las dos y media. Me sorprendió, ya sabes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de explosión? Quiero decir, el sistema de sonido podría explotar así. Vine aquí el año pasado, porque había una bomba, dijo», dijo Mistri, en el Hospital Islámico de Yakarta Cempaka Putih, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Golkar pide que las víctimas de la explosión del SMAN 72 sean tratadas de manera integral: no se traumaticen





La explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading

Mistri expresó además su tristeza porque no esperaba que su hijo sufriera un accidente mientras realizaba la oración del viernes.

Lea también: 21 víctimas de la explosión del instituto 72 de Yakarta han sido dadas de alta y otras 33 siguen recibiendo tratamiento



«Es triste. No puedo decir nada. No puede pasar así. Es triste, cómo pudo pasar así. Estaba orando. No puedo imaginarme estar sano desde casa siendo así», dijo Mistri.

Luego Mistri también contó que cuando ocurrió la explosión, su hijo se desmayó y siguió tratando de salvarse.

«De repente fue golpeado por la primera explosión, se desmayó. Pero todavía pudo correr hacia el campo, dijo. Después de desmayarse, corrió hacia el campo. Luego dijo a la primera, segunda, tercera explosión. No podía ver sus ojos», dijo Mistri.

Mistri reveló que a causa de este incidente, su hijo tuvo que ser operado luego de que su cuerpo sufriera heridas punzantes en las piernas e incluso su rostro resultara quemado debido a la explosión.

«Cada vez. Muchas personas fueron golpeadas con el clavo. En el pecho. También se golpearon los dedos. Todos se golpearon», dijo Mistri.

«Su pierna tenía un agujero. Fue golpeada por un clavo. Su ininya (hombro) fue quemado por la explosión. Su cabello estaba suelto (por la explosión). Le dolían los ojos. Su ininya (cara) fue quemada por esa (explosión). Su barbilla también resultó herida. El médico dijo que fue golpeado por un clavo», explicó.

Para su información, el jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general Pol Asep Suheri, acompañado por el subjefe de policía de Metro Jaya, el general de brigada Pol Dekananto Eko Purwono y su personal visitaron el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025.

Irjen General Asep dijo que 54 víctimas de la explosión en SMAN 72 Yakarta sufrieron heridas leves a moderadas.