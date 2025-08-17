Historia de la enfermedad del esposo MPOK ALPA termina el cáncer de seno, ¡ten cuidado, no ignore! Inicialmente confundido con los síntomas del embarazo

Yakarta, Viva – El marido de Nina Carolina alias MPOK ALPAAji Darmaji, reveló la historia detrás de la enfermedad sufrida por el difunto para pasar a la edad de 38 años. Según AJI, la enfermedad comenzó después de que MPOK ALPA dio a luz. Inicialmente, los síntomas que surgen no se consideran graves porque se cree que son parte de los cambios del cuerpo debido al embarazo.

Leer también: El trabajo del esposo de MPOK es alarmante, ¿qué tal el destino de 4 hijos, incluidos los gemelos?



«El dolor en realidad comenzó a sentirse después de dar a luz. Debido a una hormona femenina cuando hamil Y después de dar a luz es realmente alto, por lo que los síntomas realmente se sienten después del nacimiento. Inicialmente, pensé que era solo una bolsa de leche, resultó que a partir de ahí surgió la enfermedad «, dijo Aji en su residencia en el área de Jagakarsa, en el sur de Yakarta. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Aji agregó, MPOK ALPA había sentido un bulto en el pecho. Pero en ese momento, la familia todavía lo consideraba una condición natural.

Leer también: La historia del esposo MPOK es un bebé gemelo quisquilloso, simplemente dejó de llorar después de estar apegada a la ropa de su esposa.



«Cuando el embarazo fue confundido con bolsas de leche, porque solo había cambios naturales en el seno durante el embarazo. Solo después de mucho tiempo duele, desde allí comenzó a sospechar», explicó.

El bulto se sintió cada vez más después del proceso de entrega. El cabello MPOK ALPA también experimentó una pérdida severa, que originalmente se pensaba que era innato después del hamil. Pero después de un examen médico y una biopsia, se reveló que el comediante con el típico estilo de discurso de Betawi tenía cáncer de mama.

Leer también: Los deseos de MPOK Alpa que aún no se han realizado durante sus vidas, hay grandes planes con su esposo



«Desde que dio a luz, el bulto se estaba haciendo más grande. Inicialmente se pensaba que estaba embarazada innata, además, el cabello se había caído como la experiencia anterior de nacimiento. Pero después de ser examinado y biopsia, fue sentenciado a cáncer de mama», recordó Aji.

En el examen inicial, el médico diagnosticó MPOK ALPA que sufre de cáncer de mama en estadio 1. Pero el desarrollo de la enfermedad fue muy rápido a pesar de que se había sometido a quimioterapia.

«Cuando se analizó por primera vez, todavía era la etapa 1. Lentamente desarrollado, aunque había comenzado a sufrir quimioterapia, pero el crecimiento permaneció rápido», dijo Aji.

Detrás de la lucha médica emprendida, Aji vio a su esposa seguir tratando de ser fuerte para enfrentar la enfermedad. Aunque físicamente debilitado, MPOK Alpa todavía trató de sonreír y no quería que su familia se disolviera en la tristeza.

«Siempre me decía, no esté triste, debe ser fuerte. Dijo que si estaba enfermo, para que los niños no se sintieran. Eso es lo que me hizo mover, todavía pensaba en la familia hasta el final», dijo Aji con voz temblorosa.

Pero el destino dijo de manera diferente. MPOK ALPA finalmente falleció a la edad de 38 años, dejando un profundo dolor para la familia, otros artistas y fanáticos.

La historia del dolor que experimentó fue un recordatorio para que muchas mujeres no subestimen los síntomas que surgen durante y después del embarazo. Lo que originalmente se consideró un cambio hormonal resultó ser un signo de enfermedad grave que requiere atención anterior.