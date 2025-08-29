Historia de Kwitang, la ubicación de Mako Brimob que fue criada por las masas de Ojol

Yakarta, Viva – Área KwitangEl senen, el centro de Yakarta, ahora está en el centro de atención. Eso es porque masa Socios para taxistas de motocicletas en línea (ojol) Ocupar la sede de comando o mako Brote Polda Metro Jaya, el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Esta acción de esta cola de dos socios de conductores de OJOL fue aplastada por un vehículo táctico o Rantis Barracuda propiedad de Brimob al desmantelar manifestaciones en el área de Pejponganan, Central Yakarta.

Un sobreviviente llamado Moh Umar Amarudin, de Sukabumi, West Java. Mientras tanto, el número de muertos se conoce como Affan Kurniawan. Según la información sobre la información, murió después de recibir tratamiento en el hospital.

Kwitang fue una vez conocido como uno de los centros de ventas de libros en Yakarta. En el pasado, a principios de la década de 1990 hasta finales de 2010, se pueden encontrar muchos puestos de vendedores de libros nuevos o usados ​​en esta región.

De hecho, muchas personas de Yakarta vinieron a Kwitang para encontrar varios tipos de libros de texto. Si se explora más sobre el origen del área de Kwitang, resulta que esta área tiene una larga historia en Yakarta.

Como se sabe, inicialmente el origen del nombre del mismo Kwitang provino del nombre de un comerciante chino llamado Kwik Tang Kink Tang Kiam. Se supone que es un comerciante muy rico. Compró muchas tierras en el área.

De hecho, casi toda la tierra está suya. Por lo tanto, muchas personas llaman al área el área Kwik Tang o Kwi Tang. Según Legenda, Kwik Tang tiene un hijo único al que le gusta apostar y emborracharse.

Hasta que cuando el padre murió, su propiedad fue agotada por el niño. La mayoría de ellos fueron comprados por los comerciantes de ascendencia árabe. Como el área ha sido ampliamente poblada por el pueblo árabe.

Otra nota afirma que Kwitang alrededor de la década de 1960 es conocida como una de las aldeas de Yakarta, conocida como un almacén de Pencak Silat. En ese momento, se decía que en casi todas las aldeas de Betawi había un héroe de artes marciales.

En Kwitang, las intenciones más famosas. Hay uno de los héroes populares de Betawi Pencak Silat en ese momento, H Muhammad Djaelani, o conocido como Djaelani loco.

El flujo de Silat, que es la aculturación entre Betawi y Silat chino, entonces conocido como Mustika Kwitang. Bueno, el flujo chino Silat contenido en el elemento Mustika Kwitang fue traído originalmente por Kwie Tang Kiam, quien también es un migrante del país de la cortina de bambú.

Las artes marciales son similares al flujo de Shaolin que combina elementos de potencia, físico y velocidad. De hecho, la gente y los campeones de Betawi reconocieron la grandeza de su conocimiento en ese momento.

La aculturación entre Betawi y Silat chino Silat hizo de Mustika Kwitang una universidad Pencak Silat resiliente y respetada en Yakarta.

El Pencak Silat College se estableció el 27 de septiembre de 1948. Se dice que el Pencak Silat Mustika Kwitang era el Pencak Silat College más antiguo de Yakarta.

En resumen, el flujo de Silat se transmitió a sus nietos y alumnos llamados H Zakaria y se desarrolló hasta que sus alumnos llegaron a decenas de miles y se extendieron por toda Indonesia al extranjero.

En 1952, H Muhammad Djaelani o Mad Djaelani, legó este Mustika Kwitang Silat College a su nieto llamado Zakaria Abdurachim. Mustika Kwitang, desarrollado hasta que sus alumnos llegaron a decenas de miles y se extendieron por Indonesia a países extranjeros.