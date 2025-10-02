Histérica, la Sra. Vadel Badjideh se desmayó después de que el juez transmitió la sentencia de prisión de 9 años

Yakarta, Viva – La atmósfera de la sala del tribunal del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025 repentinamente emocionado después de la madre Vadel BadjidehTitin, se desmayó cuando escuchó la decisión del juez.

Se sabe que el panel de jueces sentenció 9 años de prisión y una multa de RP1 mil millones a Vadel en el caso de relaciones sexuales y abortos que lo atraparon. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Las lágrimas y los gritos de la familia del acusado colorearon el juicio. Titin, quien desde el principio se sentó en el asiento del visitante parecía incapaz de mantener sus emociones cuando el juez leyó el veredicto. Una vez que se anunció el veredicto, de repente se desmayó. Dos de sus hijos, Martin y Bintang, llevaron rápidamente a la madre de la sala del tribunal para obtener ayuda.

Esta condición había hecho que la prueba se detuviera por un momento. Algunos visitantes del juicio parecían calmar a la familia histérica del acusado, mientras que los oficiales mantienen la atmósfera propicio.

La sentencia del juez en sí es más ligera que las demandas del fiscal (fiscal) que anteriormente exigió una sentencia de 12 años de prisión más una multa de RP1 mil millones. Aun así, el panel de jueces enfatizó que Vadel fue probado culpable.

«Declarar al acusado Vadel Al Fajar alias Vadel ha demostrado ser legalmente culpable de cometer un delito penal, cometiendo deliberadamente un truco y una serie de mentiras para tener relaciones sexuales con el hijo de la víctima como en la primera acusación», dijo el juez en el tribunal.

El juez también declaró que Vadel estaba demostrado que tenía un aborto de LM.

«Y el delito de cometer un aborto, contra una mujer con la aprobación de la mujer como en la acusación de las dos alternativas de los dos fiscales», agregó el juez.

El abogado de Vadel, Oya Abdul Malik, enfatizó que su partido no aceptó la decisión.

«Apelamos», dijo.

Este caso en sí comenzó con un informe de la artista Nikita Mirzani relacionada con su hijo, LM, que sigue siendo menor. Vadel fue acusado en virtud del Artículo 81 Párrafo 2 Jo